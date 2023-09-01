ВС РФ пытаются атаковать возле освобожденного Старомайорского: в ВСУ назвали их цель (видео)

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, оккупационные силы пытаются отвлечь подразделения ВСУ на фоне их успехов на Таврическом направлении.

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Возле недавно освобожденного Старомайорского в Донецкой области российские оккупационные войска предпринимают контратаки. Об этом 31 августа рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Одним из возможных мотивов таких действий, по его словам, может быть стремление привлечь отвлечь украинских военных от других направлений контрнаступления.

"Как вариант — российские командиры не докладывали наверх, что они потеряли какие-то позиции, и сейчас пытаются восстановить утраченное положение", — пояснил Штупун.

Одновременно он отметил, что отсутствие официальных объявлений о прогрессе украинских сил обороны на направлении в Бердянске не говорит о том, что их там нет,

"То, что мы не слышим и не говорим, не означает, что успехов нет. Продолжается боевая работа, плановая. И я думаю, скоро успехи какие-то будут озвучены", — резюмировал Штупун.

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Контрнаступление ВСУ

Ранее, 23 августа, стало известно, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили флаг Украины на территории села Работино, которое ранее контролировали оккупационные силы России.

28 августа замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны полностью освободили село Работино Пологовского района Запорожской области и продолжают продвижение вперед.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 30 августа рассказал, что освобождение Работино стало возможным благодаря небольшой группе бойцов из 31 человека. Они два дня удерживали населенный пункт до прибытия подкрепления.

31 августа западные СМИ писали, что Силы обороны Украины в рамках контрнаступления смогли прорвать главную линию обороны россиян на юге страны. По данным журналистов, украинские военные работают над увеличением разрывов в оборонительной линии противника с целью формирования значительного прохода для передвижения большого парка бронетехники.