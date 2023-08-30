"Ползком мимо мин": Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца освободила Работино

Министр иностранных дел Украины поделился с европейскими дипломатами историей подвига подразделения ВСУ, которое выполнило задачу, рассчитанную на батальон из 400 человек.

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Освобождение стратегически важного населенного пункта Работино в Запорожской области стало возможным благодаря героическим действиям небольшой группы бойцов, состоящей из 31 участника подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на конференции послов во Франции, сообщает пресс-служба МИД 30 августа.

"Просто сейчас, Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Это чрезвычайно сложно. Количество минных полей и фортификаций беспрецедентно. Российские дроны, вертолеты и самолеты доминируют в воздухе. Но нам постепенно удается. Несколько дней назад мы прорвали российскую оборону на одном из самых сложных участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Работино", — рассказал Кулеба европейским дипломатам.

Министр также поделился деталями, которые сделали это освобождение возможным. Несколько месяцев одно украинское подразделение активно сражалось на данном участке фронта, но в какой-то момент истощилось и потеряло способность продвигаться вперед. В этот момент были приняты "радикальные решения": командование подразделения было сменено.

Новый командир собрал мотивированных бойцов, готовых выполнять боевые задания. Таким образом, была создана группа из 31 бойца, среди которых треть не имели боевого опыта, но обладали сильной волей к победе и необходимыми знаниями.

Под руководством нового командира группа установила "горизонтальные связи" с соседними подразделениями и начала действовать на передовой линии.

Буквально за 18 часов эти бойцы преодолели километры минных полей, ползая на животах, где каждый квадратный метр был заминирован шестью минами. В конечном итоге группа достигла полосы деревьев, разделяющей фермерские поля.

"Все в Украине знают это слово — "посадка". Именно в этих незаметных на картах посадках происходят самые большие трагедии и героизм войны. Итак, наше подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление", — добавил Кулеба.

После этого группа продвинулась на 10 километров с рюкзаками весом 35-40 кг через минные поля. Они даже не успели нормально передохнуть, как отправились на штурм укрепленных российских позиций, вытеснили противника и удержали позиции до прихода основных сил.

За 40 дней эта маленькая группа бойцов провела шесть штурмов и две разведки, выполнив работу, которую должен был выполнить целый батальон из 400 человек, отметил Кулеба. Потери составили 7 раненых, включая одного тяжелораненого — попал на мину.

"Фактически, работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Работино и его освобождение после недель штурмов. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, наконец, Мелитополь и границу с Крымом", — резюмировал Кулеба.

Напомним, 28 августа замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны полностью освободили село Работино Пологовского района Запорожской области и продолжают продвижение вперед.

Ранее, 23 августа, стало известно, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили флаг Украины на территории села Работино, которое ранее контролировали оккупационные силы России.