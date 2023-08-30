"Повзком повз міни": Кулеба розповів, як група з 31 бійця звільнила Роботине

Міністр закордонних справ України поділився з європейськими дипломатами історією подвигу підрозділу ЗСУ, який виконав завдання, розраховане на батальйон із 400 осіб.

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Звільнення стратегічно важливого населеного пункту Роботине в Запорізькій області стало можливим завдяки героїчним діям невеликої групи бійців, що складається з 31 учасника підрозділу Збройних сил України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на конференції послів у Франції, повідомляє пресслужба МЗС 30 серпня.

"Просто зараз, Збройні сили України продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Це надзвичайно складно. Кількість мінних полів і фортифікацій безпрецедентна. Російські дрони, вертольоти та літаки домінують у повітрі. Але нам поступово вдається. Кілька днів тому ми прорвали російську оборону на одній із найскладніших ділянок фронту і звільнили стратегічно важливий населений пункт Роботине", — розповів Кулеба європейським дипломатам.

Міністр також поділився деталями, які зробили це звільнення можливим. Кілька місяців один український підрозділ активно бився на цій ділянці фронту, але в якийсь момент виснажився і втратив здатність просуватися вперед. У цей момент було ухвалено "радикальні рішення": командування підрозділу було змінено.

Новий командир зібрав мотивованих бійців, готових виконувати бойові завдання. Таким чином, було створено групу з 31 бійця, серед яких третина не мали бойового досвіду, але мали сильну волю до перемоги та необхідні знання.

Під керівництвом нового командира група встановила "горизонтальні зв'язки" із сусідніми підрозділами й почала діяти на передовій лінії.

Буквально за 18 годин ці бійці подолали кілометри мінних полів, повзаючи на животах, де кожен квадратний метр був замінований шістьма мінами. Зрештою група досягла смуги дерев, що розділяє фермерські поля.

"Усі в Україні знають це слово — "посадка". Саме в цих непомітних на картах посадках відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни. Отже, наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, поки не підійшло підкріплення", — додав Кулеба.

Після цього група просунулася на 10 кілометрів з рюкзаками вагою 35-40 кг через мінні поля. Вони навіть не встигли нормально перепочити, як вирушили на штурм укріплених російських позицій, витіснили супротивника й утримали позиції до приходу основних сил.

За 40 днів ця маленька група бійців провела шість штурмів і дві розвідки, виконавши роботу, яку повинен був виконати цілий батальйон із 400 осіб, зазначив Кулеба. Втрати склали 7 поранених, включно з одним тяжкопораненим — потрапив на міну.

"Фактично, робота цієї групи уможливила наступ цілої бригади на Роботине і його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, на Мелітополь та кордон із Кримом", — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 28 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони повністю звільнили село Роботине Пологівського району Запорізької області та продовжують просування вперед.

Раніше, 23 серпня, стало відомо, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ встановили прапор України на території села Роботине, яке раніше контролювали окупаційні сили Росії.