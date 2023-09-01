ЗС РФ намагаються атакувати біля звільненого Старомайорського: у ЗСУ назвали їхню мету (відео)

За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, окупаційні сили намагаються відвернути підрозділи ЗСУ на тлі їхніх успіхів на Таврійському напрямку.

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Біля нещодавно звільненого Старомайорського на Донеччині російські окупаційні війська здійснюють контратаки. Про це 31 серпня розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Одним із можливих мотивів таких дій, за його словами, може бути прагнення відвернути українських військових від інших напрямків контрнаступу.

"Як варіант — російські командири не доповідали нагору, що вони втратили якісь позиції, і зараз намагаються відновити втрачене становище", — пояснив Штупун.

Водночас він зазначив, що відсутність офіційних оголошень про прогрес українських сил оборони на напрямку в Бердянську не свідчить про те, що їх там немає,

"Те, що ми не чуємо і не говоримо, не означає, що успіхів немає. Триває бойова робота, планова. І я думаю, скоро успіхи якісь будуть озвучені", — резюмував Штупун.

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Контрнаступ ЗСУ

Раніше, 23 серпня, стало відомо, що бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ встановили прапор України на території села Роботине, яке раніше контролювали окупаційні сили Росії.

28 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони повністю звільнили село Роботине Пологівського району Запорізької області та продовжують просування вперед.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 30 серпня розповів, що визволення Роботиного стало можливим завдяки невеликій групі бійців із 31 людини. Вони два дні утримували населений пункт до прибуття підкріплення.

31 серпня західні ЗМІ писали, що Сили оборони України в рамках контрнаступу змогли прорвати головну лінію оборони росіян на півдні країни. За даними журналістів, українські військові працюють над збільшенням розривів в оборонній лінії противника з метою формування значного проходу для пересування великого парку бронетехніки.