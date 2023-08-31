"Схоже на надування м'яча": Україна прорвала головну лінію оборони Росії на півдні, — WSJ

За словами журналістів, виступ на південь від Оріхова може дозволити ЗСУ пересунути артилерію й атакувати позиції ЗС РФ, які раніше були поза досяжністю.

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ЗСУ в рамках контрнаступу змогли прорвати головну лінію оборони ЗС РФ. Про це повідомляє видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, зараз українські сили працюють над розширенням тріщин у лінії оборони росіян, щоб створити досить велику "дірку" для проходу великої кількості бронетехніки.

"Це схоже на надування м'яча", — сказав журналістам неназваний український офіцер.

За словами представників розвідувальних служб Заходу, успіхи України останніми днями породили обережний оптимізм у аналітиків і чиновників. Передбачається, що у ЗСУ з'явився шанс звільнити окупований Токмак у Запорізькій області.

Як розповіли журналістам українські солдати, передані США касетні боєприпаси чинять значний вплив на противника. Ба більше, виступ на південь від Оріхового може дозволити ЗСУ пересунути артилерію й атакувати позиції ЗС РФ, які раніше були поза досяжністю.

Ба більше, як ідеться в матеріалі, прорив у Вербове може відкрити шлях до окупованих Росією портових Бердянська і Маріуполя, а просування на південь від Роботиного може поставити під загрозу угруповання ЗС РФ у Токмаку.

Також нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав критиків контрнаступу приїхати і допомогти ЗСУ. Він заявив, що українські військові щодня ризикують своїми життями, але все ж звільняють нові території, кілометр за кілометром.

Прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що на Бахмутському напрямку ЗС РФ почали застосовувати нову тактику мінування. Тому наступ ЗСУ сповільнився.