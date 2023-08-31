"Порадив би заткнутися": Кулеба закликав критиків контрнаступу приїхати і допомогти ЗСУ

За словами глави МЗС, українські військові щодня ризикують своїми життями, але все ж звільняють нові території, кілометр за кілометром.

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Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відповів усім тим, хто критикує контрнаступ Збройних сил України вже зараз. Він запропонував їм помінятися з бійцями місцями. Про це дипломат заявив на відкритті неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в іспанському Толедо 31 серпня.

За його словами, у всіх людей, яким хоч на мить контрнаступ ЗСУ здався повільним або вони його на всю критикують, є можливість спробувати показати свої сили самостійно.

"Критикувати повільний темп контрнаступу — дорівнює плювку в обличчя українського солдата, який щоденно жертвує своїм життям, просуваючись уперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим", — заявив Дмитро Кулеба.

Далі риторика була вже більш різкою, адже розмова пішла про темп, з яким українські захисники просуваються на фронті та ризикують своїм життям. Існує думка, що вони роблять це нібито надто повільно, але в МЗС вважають інакше.

"Я порадив би всім критикам заткнутися, приїхати в Україну і постаратися самим звільнити один квадратний сантиметр", — підсумував Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг у захваті від контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що ЗСУ знову перевершують усі очікування, хоча ще 2022 року багато експертів не вірили, що Україна зможе вистояти у війні з РФ і кілька днів.

24 серпня голова ОП Андрій Єрмак назвав чинники, що заважають швидкому контрнаступу ЗСУ. Щодня Сили оборони роблять кроки вперед, навіть якщо вони маленькі. За словами глави ОП, неможливо передбачити на всі 100% як розвиватиметься ситуація далі.