"Редко кто остается целым": Жорин рассказал о применении кассетных боеприпасов (видео)

Кассетный боеприпас, как отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, позволяет накрыть всю площадь, на которой может рассредоточиться пешая группа оккупантов или их легкая бронированная техника.

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Применение украинскими бойцами кассетных боеприпасов позволяет максимально эффективно ликвидировать российских захватчиков. В интервью Radio NV заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин сообщил подробности.

Он отметил, что украинские артиллеристы любят, когда им дают задачу с использованием именно этого вида снарядов. Враги практически после применения таких боеприпасов не остаются целыми.

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"Трудно спрятаться": в ВСУ рассказали, как кассетными боеприпасами выбивают россиян с позиций

"Это существенное преимущество", — отметил военный.

Максим Жорин добавил, что кассетный боеприпас позволяет накрыть всю площадь, на которой может рассредоточиться пешая группа оккупантов или их легкая бронированная техника. Такие снаряды позволяют нанести максимальное поражение врагу.

"Кассетные боеприпасы вообще огонь", — подчеркнул заместитель командира 3-й штурмовой бригады.

Применение кассетных боеприпасов в Украине

ВСУ в Урожайном, как сообщили журналист CNN, во время боев предварительно использовались не те снаряды, которые для Сил обороны поставили США. Они рассказали подробности их применения на фронте. Считается, что Украина изготовила несколько подобных устройств, которые могут использоваться на фронте

Аналитики рассказали, что украинской армии передали кассетные боеприпасы с дальностью 30 км. Они получили боеприпасы M864, которые имеют 72 боеприпаса для уничтожения пехоты и укреплений оккупантов. Кассетный снаряд имеет большую зону поражения, чем обычный.

Напомним, 27 июля в сети показали уничтожение БК российских войск кассетными снарядами. Кассетные боеприпасы были применены на Соледарском направлении в Донецкой области. В результате точного удара возникла детонация БК россиян.