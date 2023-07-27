"Доказали свою эффективность": в сети показали уничтожение БК РФ кассетными снарядами (видео)

По словам автора ролика, кассетные боеприпасы, переданные США, применили на Соледарском направлении.

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В сети опубликовали видео успешного уничтожения полевого склада с боекомплектом Вооруженных сил России кассетными боеприпасами, преданными США Украине. Видео 26 июля опубликовал украинский ветеран в Twitter с ником Teoyaomiquu.

Согласно сообщению, кассетные боеприпасы были применены на Соледарском направлении в Донецкой области. В результате точного удара возникла детонация БК россиян.

"DPCIM на Соледарском направлении. Благодарим вас, США за эти важные поставки. Они доказали свою эффективность", — написал бывший военный.

Кассетные боеприпасы на вооружении ВСУ

24 июля министр обороны Алексей Резников объявил, что на этой неделе Украина направит США доклад о результате применения кассетных боеприпасов. Он выразил надежду, что эти снаряды окажутся более эффективными, чем обычные.

20 июля американские СМИ сообщили, что Украина уже начала использовать предоставленные США кассетные боеприпасы. По данным журналистов, ВСУ применяли снаряды для уничтожения окопов, которые замедляли контрнаступление.

Ранее, 10 июля Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, заявил, что ВСУ не планируют применять кассетные боеприпасы на территории России, а только на своей собственной территории. Он также подчеркнул, что у ВСУ есть большой стимул соблюдать ограничения и предотвращать воздействие на гражданское население, поскольку именно украинские граждане могут оказаться подвержены риску.