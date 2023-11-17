"Рідко хтось залишається цілим": Жорін розповів про застосування касетних боєприпасів (відео)

Касетний боєприпас, як зазначив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, дозволяє накрити всю площу, на якій може розосередитись піша група окупантів або їхня легка броньована техніка.

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Застосування українськими бійцями касетних боєприпасів дозволяє максимально ефективно ліквідовувати російських загарбників. В інтерв'ю Radio NV заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін повідомив подробиці.

Він зазначив, що українські артилеристи полюбляють, коли їм дають задачу з використанням саме цього виду снарядів. Вороги практично після застосування таких боєприпасів не залишаються цілими.

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"Це суттєва перевага", – зазначив військовий.

Максим Жорін додав, що касетний боєприпас дозволяє накрити всю площу, на якій може розосередитись піша група окупантів або їхня легка броньована техніка. Такі снаряди дозволяють завдати максимальне ураження ворогу.

"Касетні боєприпаси взагалі вогонь", — наголосив заступник командира 3-ї штурмової бригади.

Застосування касетних боєприпасів в Україні

ЗСУ в Урожайному, як повідомили журналіст CNN, під час боїв попередньо використовувалися не ті снаряди, які для Сил оборони поставили США. Вони розповіли подробиці їхнього застосування на фронті. Вважається, що Україна виготовила кілька подібних пристроїв, які можуть використовуватися на фронті

Аналітики розповіли, що українській армії передали касетні боєприпаси з дальністю 30 км. Вони отримали боєприпаси M864, які мають 72 боєприпаси для знищення піхоти й укріплень окупантів. Касетний снаряд має більшу зону ураження, ніж звичайний.

Нагадаємо, 27 липня у мережі показали знищення БК російських військ касетними снарядами. Касетні боєприпаси були застосовані на Соледарському напрямку в Донецькій області. Внаслідок точного удару виникла детонація БК росіян.