"Важко сховатися": в ЗСУ розповіли, як касетними боєприпасами вибивають росіян з позицій

Начальник пресслужби 26-ї бригади Олег Калашніков зазначив, що такий вид боєприпасів знищує особовий склад та бронетехніку. Від них важко сховатися, якщо ворог лежить в улоговині, адже касетні снаряди "просто впадуть з неба".

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Передані США касетні боєприпаси виявилися ефективними на полі бою, сприяючи більш успішному вибиванню російських окупантів із їхніх позицій. Про це для "Українського Радіо" розповів пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, такі боєприпаси знищують як і живу силу, так і легкоброньовані бойові машини.

"Вони працюють по площі і від таких снарядів дуже важко сховатися. Якщо ти лежиш в улоговині, а касетний снаряд летить згори, він просто впаде на тебе з неба", — зазначає пресофіцер.

"Психологічний момент" касетних засобів ураження

Калашніков додав, що військові Російської Федерації бояться застосування касетних боєприпасів українськими Силами оборони.

"Це ще й психологічний момент. Ворог боїться, коли проти нього застосовують таку зброю", — наголосив начальник пресслужби.

Допомога від союзників

Окрім того, Калашніков відзначив підтримку партнерів України, котра допомагає більш ефективно вести війну проти російських окупантів.

"Велика кількість особового складу росіян ним вибивається. Дуже позитивний момент, що ми їх отримали. Все, що надають нам союзники, посилює нашу міць і зберігає життя побратимів", — каже пресофіцер.

Нагадаємо, у ніч на 9 листопада російські прикордонні населені пункти були нібито атаковані з різного озброєння. Постраждала зокрема й Курська область. Губернатор регіону Роман Старовойт вважає, що туди було скинуто 3 касетні боєприпаси.

Раніше 8 листопада повідомлялося, що секретар Радбезу РФ Микола Патрушев звинуватив Україну в атаках на три російські АЕС. За його словами, Москва зверталася до міжнародних організацій через "дії ЗСУ", але ініціатива нібито була проігнорована.