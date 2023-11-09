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Танки і касетні боєприпаси: у РФ заявили про атаки на Курську і Брянську області (фото)

Курська область, Брянська область, танкова атака, касетні боєприпаси, війна РФ проти України, обстріли міст Росії
Фото: Роман Старовойт/Telegram | У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, БПЛА нібито скинув касетні боєприпаси на маслоробний комбінат, унаслідок чого пошкоджено обладнання підприємства.

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У ніч на 9 листопада російські прикордонні населені пункти були нібито атаковані з різного озброєння. Постраждала зокрема й Курська область, про що повідомив губернатор регіону Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нібито український БПЛА атакував маслоробний комбінат у місті Суджа. Він вважає, що туди було скинуто 3 касетні боєприпаси.

"Постраждалих немає. Два боєприпаси розірвалися і пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції. Один не розірвався, для його знешкодження викликано саперів", — написав Роман Старовойт.

У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Fullscreen
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
Фото: Роман Старовойт/Telegram
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Fullscreen
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
Фото: Роман Старовойт/Telegram
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Fullscreen
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
Фото: Роман Старовойт/Telegram
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Fullscreen
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
Фото: Роман Старовойт/Telegram
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Fullscreen
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
Фото: Роман Старовойт/Telegram
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Fullscreen
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
Фото: Роман Старовойт/Telegram
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області Fullscreen
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
Фото: Роман Старовойт/Telegram
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області
У Росії заявили про можливі нічні атаки на Брянську та Курську області

Окремо він закликав громадян не наближатися до уламків і в разі їх виявлення одразу повідомляти правоохоронні органи.

Також у ніч на 9 листопада нібито була обстріляна Брянська область, про що повідомило російське медіа SHOT. Зазначається, що це могла бути танкова атака і в події звинувачують Збройні сили України.

"Близько 30 снарядів випустили по селу Случівськ у прикордонному Погарському районі. Обстріл вівся напередодні близько 20 хвилин. Постраждалих і руйнувань вдалося уникнути", — ідеться в повідомленні.

Окремо в SHOT зазначили, що минулого тижня вже траплявся подібний інцидент і тоді атака нібито велася з "українського Т-64". Росіяни "зафіксували" два постріли 125-міліметровими снарядами.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що секретар Радбезу РФ Микола Патрушев звинуватив Україну в атаках на три російські АЕС. За його словами, Москва зверталася до міжнародних організацій через "дії ЗСУ", але ініціатива нібито була проігнорована.