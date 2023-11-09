Танки и кассетные боеприпасы: в РФ заявили об атаках на Курскую и Брянскую области (фото)

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, БПЛА якобы сбросил кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат, в результате чего повреждено оборудование предприятия.

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В ночь на 9 ноября российские приграничные населенные пункты были якобы атакованы из различного вооружения. Пострадала в том числе и Курская область, о чем сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, якобы украинский БПЛА атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа. Он считает, что туда было сброшено 3 кассетных боеприпаса.

"Пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", — написал Роман Старовойт.

В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области Фото: Роман Старовойт/Telegram В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области Фото: Роман Старовойт/Telegram В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области Фото: Роман Старовойт/Telegram В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области Фото: Роман Старовойт/Telegram В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области Фото: Роман Старовойт/Telegram В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области Фото: Роман Старовойт/Telegram В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области Фото: Роман Старовойт/Telegram

Отдельно он призвал граждан не приближаться к обломкам и в случае их обнаружения сразу сообщать правоохранительным органам.

Также в ночь на 9 ноября якобы была обстреляна Брянская область, о чем сообщило российское медиа SHOT. Отмечается, что это могла быть танковая атака и в произошедшем обвиняют Вооруженные силы Украины.

"Около 30 снарядов выпустили по селу Случевск в приграничном Погарском районе. Обстрел велся накануне около 20 минут. Пострадавших и разрушений удалось избежать", — говорится в сообщении.

Отдельно в SHOT отметили, что на прошлой неделе уже случался подобный инцидент и тогда атака якобы велась из "украинского Т-64". Россияне "зафиксировали" два выстрела 125-миллиметровыми снарядами.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обвинил Украину в атаках на три российские АЭС. По его словам, Москва обращалась в международные организации из-за "действий ВСУ", но инициатива якобы была проигнорирована.