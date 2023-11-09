Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Атака БПЛА на аэродром Пскова и другие объекты в РФ

Танки и кассетные боеприпасы: в РФ заявили об атаках на Курскую и Брянскую области (фото)

Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России
Фото: Роман Старовойт/Telegram | В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, БПЛА якобы сбросил кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат, в результате чего повреждено оборудование предприятия.

Related video

В ночь на 9 ноября российские приграничные населенные пункты были якобы атакованы из различного вооружения. Пострадала в том числе и Курская область, о чем сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, якобы украинский БПЛА атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа. Он считает, что туда было сброшено 3 кассетных боеприпаса.

"Пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", — написал Роман Старовойт.

Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России Fullscreen
В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области
Фото: Роман Старовойт/Telegram
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России Fullscreen
В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области
Фото: Роман Старовойт/Telegram
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России Fullscreen
В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области
Фото: Роман Старовойт/Telegram
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России Fullscreen
В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области
Фото: Роман Старовойт/Telegram
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России Fullscreen
В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области
Фото: Роман Старовойт/Telegram
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России Fullscreen
В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области
Фото: Роман Старовойт/Telegram
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России Fullscreen
В России заявили о возможных ночных атаках на Брянскую и Курскую области
Фото: Роман Старовойт/Telegram
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России
Курская область, Брянская область, танковая атака, кассетные боеприпасы, война РФ против Украины, обстрелы городов России

Отдельно он призвал граждан не приближаться к обломкам и в случае их обнаружения сразу сообщать правоохранительным органам.

Также в ночь на 9 ноября якобы была обстреляна Брянская область, о чем сообщило российское медиа SHOT. Отмечается, что это могла быть танковая атака и в произошедшем обвиняют Вооруженные силы Украины.

"Около 30 снарядов выпустили по селу Случевск в приграничном Погарском районе. Обстрел велся накануне около 20 минут. Пострадавших и разрушений удалось избежать", — говорится в сообщении.

Отдельно в SHOT отметили, что на прошлой неделе уже случался подобный инцидент и тогда атака якобы велась из "украинского Т-64". Россияне "зафиксировали" два выстрела 125-миллиметровыми снарядами.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обвинил Украину в атаках на три российские АЭС. По его словам, Москва обращалась в международные организации из-за "действий ВСУ", но инициатива якобы была проигнорирована.