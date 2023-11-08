Риск ядерной войны: Патрушев обвинил Украину в атаках на три российские АЭС

По словам секретаря Совбеза РФ, Москва обращалась в международные организации из-за "действий ВСУ", но инициатива якобы была проигнорирована.

Related video

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил Украину в том, что она якобы несколько раз пыталась атаковать российские АЭС. Об этом сообщает издание "РИА Новости" 8 ноября.

По его словам, у ВСУ якобы отсутствуют успехи на фронте, поэтому они "прибегают к террористическим методам". Он отметил, что "украинский БПЛА" еще в октябре мог попасть в склад ядерных отходов, который расположен на территории одной из АЭС.

"Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", — заявил Николай Патрушев.

Отдельно было отмечено, что Москва подымала эти вопросы в международных форматах, среди которых и ООН, однако якобы была проигнорирована.

Также секретарь Совета безопасности РФ считает, что действия США регулярно повышают риск того, что ядерное, химическое или биологическое оружие все же будет применено.

"Закономерным следствием деструктивной политики США стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке. Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства", — заявил Николай Патрушев.

Напомним, 27 октября сообщалось, что РФ может подорвать Курскую АЭС для срыва наступления ВСУ. Россияне реализовали далеко не первую провокацию на атомной станции вблизи границы с Украиной. Ядерные объекты в РФ всегда были зоной повышенной защиты ПВО, случайный пролет дронов почти невозможен.