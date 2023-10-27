"Бомба замедленного действия": РФ может подорвать Курскую АЭС для срыва наступления ВСУ, - эксперт

Россияне реализовали далеко не первую провокацию на атомной станции вблизи границы с Украиной. Ядерные объекты в РФ всегда были зоной повышенной защиты ПВО, случайный пролет дронов почти невозможен. Но если из-за подобных атак взорвутся реакторы, эффект будет как от событий в Чернобыле.

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РосСМИ сообщили об атаке беспилотниками по Курской атомной электростанции (АЭС). На месте якобы нашли три неизвестных дрона: первый упал в зоне кинологического городка и не взорвался, второй реактивный БПЛА самолетного типа лежал на асфальте, взрывчатка также не сработала. Третий дрон атаковал склад с ядерными отходами, но повредил лишь фасад здания.

Минобороны РФ позже обвинило Украину в запуске дронов 26 октября в районе 19:30, 21:00 и 23:50. Дежурные средства ПВО перехватывали БПЛА над территорией Курской области в районе города Курчатов, где находится Курская АЭС.

Губернатор Курской области Роман Старовойт не комментировал атаку. Агентство ТАСС отметило, что Курская АЭС сейчас работает штатно, а пострадавших и разрушений не было. Российская газета "Известия" пишет, что атаки дронами не повлияли на работу станции.

Расстояние от Курской АЭС до Сум чуть более 100 км

"Курская АЭС работает в штатном режиме: энергоблоки №2, №3, №4 на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 — в режиме эксплуатации "без генерации", — рассказали работники АЭС.

Интересно, что новости об атаке дронами распространили после удара дронами-камикадзе Shahed российскими войсками возле украинской Хмельницкой АЭС в ночь на 25 октября. Из-за атаки ВС РФ травмы получили около 20 местных жителей.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, российские войска реализовали уже не первую провокацию на Курской АЭС с последующим обвинением Киева.

"События на Курской АЭС — это продолжение шантажа, который мы видели на ЗАЭС. Россияне хотят снизить градус внимания мирового сообщества после атаки иранскими БПЛА на Хмельницкую АЭС. Провокации на таких объектах считаются актом международного терроризма", — пояснил он.

Инцидент на Курской АЭС приведет к радиоактивному загрязнению территории России и Европы. Подобные сценарии выгодны Москве, чтобы представить Украину в образе страны-террориста, добавил Снегирев.

Аналитик подчеркнул, что ядерные объекты в России являются зонами повышенной защиты для средств ПВО. Поэтому свободный пролет дронов маловероятен.

"Боеприпас замедленного действия": что дает подрыв АЭС во время войны?

Атомные станции входили в военную доктрину СССР, их рассматривали как "боеприпасы замедленного действия". Россия с удовольствием переняла этот опыт, комментирует Фокусу военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

"В СССР атомные станции рассматривались как боеприпас замедленного действия. Подрыв АЭС ради срыва наступления противника. Недавно мы наблюдали захват Запорожской АЭС и постоянный шантаж с ее подрывом. Оккупанты не просто так хотели захватить и Ровенскую АЭС. Сценарии разрабатывало Главное управление войск радиационной, химической и биологической защиты России", — рассказал эксперт.

Отметим, что с началом полномасштабной войны российские войска считали ЗАЭС одной из стратегических точек, которую надо взять как можно быстрее. Станцию хотели переключить для работы на временно оккупированные территории Украины, в том числе и для Крыма.

Оружие массового поражения, по словам специалиста, можно использовать в нескольких направлениях: ударить ядерными боеголовками или по принципу Чернобыльской АЭС.

"Разница по поводу близости к РФ или Украине нет. Чернобыльская станция взорвалась, почувствовали в Норвегии, Японии и других странах", — заметил Козий.

"Как было в Чернобыле": последствия взрыва Курской АЭС

Реакторы на Курской АЭС такие же, как и на Чернобыльской. На ней стоит четыре блока РБМК 1000, сказал заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко.

"Количество топлива — до 200 тонн в каждом блоке. Защитного контайнмента (оболочки) они не имеют, как например в реакторах ВВЭР-1000. Условные последствия взрыва будут сопоставимы с чернобыльской трагедией, но не думаю, что дрон способен на такое", — отметил ученый.

Целесообразность в такой атаке со стороны Украины, по его словам, сводится к нулю. Курская АЭС довольно близко находится к украинским границам.

Активная зона АЭС находится за бетонной плитой толщиной 2,5 метров и весом 2 500 тонн, поэтому не любой снаряд может ее пробить, добавил Борисенко.

Напомним, 11 октября ФСБ обвинила "украинских диверсантов" в остановке одного из энергоблоков на Курской АЭС. Данная станция имеет мощность 4 ГВт.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в августе заявил, что Украина не будет атаковать Курскую АЭС, поскольку эта станция не является военным объектом. РФ тиражирует большое количество фейков о якобы нападениях украинских военных, указывал он.