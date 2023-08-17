ЗСУ в Урожайному могли застосувати касетні боєприпаси власного виробництва, — CNN (відео)

За інформацією журналістів, під час боїв попередньо використовувалися не ті снаряди, які для Сил оборони поставили США. Офіційних коментарів із Генштабу не було.

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Збройні сили України під час звільнення села Урожайне Донецької області могли використовувати аналоги касетних снарядів США власного виробництва. Про це йдеться в репортажі CNN від 17 серпня.

У середу з'явилося офіційне підтвердження, що Сили оборони повернули контроль над ще одним населеним пунктом під час контрнаступу. Знімальна група CNN разом із 35-ю бригадою морської піхоти наблизилася до околиць села і поділилася кадрами звідти.

На опублікованому ролику можна розгледіти, як російські військові намагаються втекти в південну частину населеного пункту і як зазначили в коментарі виданню експерти з озброєнь, їх нібито обстрілюють за допомогою касетних боєприпасів.

"CNN не змогли підтвердити, що пристрої, ідентифіковані експертами як ймовірні касетні боєприпаси на відео з Урожайного, є зброєю, поставленою США. Вважається, що Україна виготовила кілька подібних пристроїв, які можуть використовуватися на фронті", — ідеться в повідомленні.

Крім того, російські окупанти були змушені тікати асфальтом, адже прилеглі поля та лісосмуги заміновані. Частина з них ховалася в місцевих будинках, які опісля також були нібито обстріляні з артилерії.

Командир штурмової роти з позивним Дикий у спілкуванні з журналістами зазначив, що ЗСУ справді використовували для визволення міномети і танки, однак коментувати можливе застосування касетних боєприпасів не став.

У Генштабі ЗСУ не коментували цей сюжет журналістів на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що морпіхи 35-ї бригади показали, як звільняли Урожайне на Донеччині. Росіянам довелося панічно залишати свої позиції після тиску з боку Сил оборони. Це принесло ефективний результат.