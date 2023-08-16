Сили оборони взяли під контроль Урожайне і тримають позиції на північному сході, — Генштаб (карта)

Українські артилеристи успішно ведуть контрбатарейну боротьбу, зазначив речник ЗСУ Андрій Ковальов. Вони виявляють ворожі цілі та завдають противнику вогневого ураження.

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Українські війська взяли під контроль населений пункт Урожайне, що на Донеччині, і тепер закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас сили противника намагаються розвинути успіх на Куп'янському та Лиманському напрямках, однак Сили оборони відбивають атаки росіян і утримують позиції. Про це 16 серпня повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські захисники продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України опанували населений пункт Урожайне, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав Ковальов.

Лінія фронту в районі Старомайорського 8 серпня. Джерело: deepstatemap Лінія фронту в районі Старомайорського 15 серпня. Джерело: deepstatemap

Також повідомляється, що на лінії зіткнення тривають артилерійські дуелі. Українські бійці виявляють ворожі цілі та в рамках заходів контрбатарейної боротьби завдають артилерійських ударів по противнику.

Своєю чергою ЗС РФ намагається атакувати на Куп'янському та Лиманському напрямках. На цих ділянках фронту бійці Сил оборони продовжують стримувати наступ росіян.

Лінія фронту в районі Білогорівки 8 серпня. Джерело: deepstatemap Лінія фронту в районі Білогорівки 15 серпня. Джерело: deepstatemap

"На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки в районі південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки", — уточнив Ковальов.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку 8 серпня. Джерело: deepstatemap Лінія фронту на Куп'янському напрямку 15 серпня. Джерело: deepstatemap

Крім того, противник вів також безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, Авдіївки та Красногорівки.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення Збройними силами України населеного пункту Урожайне. За її словами, наступальні дії українських захисників тривають.

Згідно з інформацією спільноти Deepstate, у районі населеного пункту Урожайне ЗС РФ почали стягувати резерви і зміцнювати оборонні позиції. Аналітики повідомляють, що росіяни постійно риють окопи, щоб ускладнити просування українських сил.