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"Як кроти риють окопи без зупинки": РФ стягує резерви до Урожайного, — Deepstate (карти)

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Фото: AP

Ситуацію в районі Кліщіївки поки не може змінити на свою користь жодна зі сторін, а південніше Урожайного окупанти почали укріплювати оборону.

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На усіх ділянках українського фронту динамічна і напружена ситуація. Російські окупанти намагалися прорватися через державний кордон України на Чернігівщині і стягують резерви на Запоріжжі. Про це пишуть аналітики спільноти Deepstate.

Ситуцація на фронті за напрямками:

  • Біломосковський, Сіверський та Бєлгородський напрямки — без змін. Зупинено спробу росіян прорватися через український кордон на Чернігівщині;
  • Сватівський напрямок — бої тривають біля Синьківки та Новоселівського.
Ситуація на Сватівському напрямку Fullscreen
Ситуація на Сватівському напрямку
  • Бахмутський напрямок — без змін. Поки ніхто не може повернути ситуацію біля Кліщіївки на свою користь.
Ситуація в районі Бахмута Fullscreen
Ситуація в районі Бахмута
  • Авдіївський напрямок. На цей час повної інформації про зміни немає, тривають уточнення ситуації.
  • Бердянський напрямок. ЗС РФ стягують резерви південніше Урожайного та проводять серйозну інженерну роботу. "Ці кляті кроти риють без зупинки, що звісно ускладнить подальше просування ЗСУ", — коментують аналітики.
Ситуація в Запорізькій області Fullscreen
Ситуація в Запорізькій області
  • Запорізький напрямок. Тривають важкі бої біля Роботиного та Вербового. Ситуація тут вкрай динамічна. Як приклад, є лісопосадки, які постійно переходять з рук в руки.
  • Таврійський напрямок — без змін.

"Ситуація залишається складною. Змін на ділянках, крім Роботиного, не зафіксовано", — резюмували аналітики Deepstate.

Нагадаємо, що Сили оборони України провели успішні наступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту. Просунутися вдалося на Луганщині, а також на заході Запорізької області.