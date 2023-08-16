"Як кроти риють окопи без зупинки": РФ стягує резерви до Урожайного, — Deepstate (карти)

Ситуацію в районі Кліщіївки поки не може змінити на свою користь жодна зі сторін, а південніше Урожайного окупанти почали укріплювати оборону.

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На усіх ділянках українського фронту динамічна і напружена ситуація. Російські окупанти намагалися прорватися через державний кордон України на Чернігівщині і стягують резерви на Запоріжжі. Про це пишуть аналітики спільноти Deepstate.

Ситуцація на фронті за напрямками:

Біломосковський, Сіверський та Бєлгородський напрямки — без змін. Зупинено спробу росіян прорватися через український кордон на Чернігівщині;

Сватівський напрямок — бої тривають біля Синьківки та Новоселівського.

Ситуація на Сватівському напрямку

Бахмутський напрямок — без змін. Поки ніхто не може повернути ситуацію біля Кліщіївки на свою користь.

Ситуація в районі Бахмута

Авдіївський напрямок. На цей час повної інформації про зміни немає, тривають уточнення ситуації.

Бердянський напрямок. ЗС РФ стягують резерви південніше Урожайного та проводять серйозну інженерну роботу. "Ці кляті кроти риють без зупинки, що звісно ускладнить подальше просування ЗСУ", — коментують аналітики.

Ситуація в Запорізькій області

Запорізький напрямок. Тривають важкі бої біля Роботиного та Вербового. Ситуація тут вкрай динамічна. Як приклад, є лісопосадки, які постійно переходять з рук в руки.

Таврійський напрямок — без змін.

"Ситуація залишається складною. Змін на ділянках, крім Роботиного, не зафіксовано", — резюмували аналітики Deepstate.

Нагадаємо, що Сили оборони України провели успішні наступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту. Просунутися вдалося на Луганщині, а також на заході Запорізької області.