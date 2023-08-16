"Как кроты роют окопы без остановки": РФ стягивает резервы к Урожайному, — Deepstate (карты)

Ситуацию в районе Клещиевки пока не может изменить в свою пользу ни одна из сторон, а южнее Урожайного оккупанты начали укреплять оборону.

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На всех участках украинского фронта динамичная и напряженная ситуация. Российские оккупанты пытались прорваться через государственную границу Украины на Черниговщине и стягивают резервы на Запорожье. Об этом пишут аналитики сообщества Deepstate.

Ситуцация на фронте по направлениям:

Беломосковское, Северское и Белгородское направления — без изменений. Остановлена попытка россиян прорваться через украинскую границу на Черниговщине;

Сватовское направление — бои продолжаются возле Синьковки и Новоселовского.

Ситуация на Сватовском направлении

Бахмутское направление — без изменений. Пока никто не может повернуть ситуацию возле Клещиевки в свою пользу.

Ситуация в районе Бахмута

Авдеевское направление. На данный момент полной информации об изменениях нет, продолжается уточнение ситуации.

Бердянское направление. ВС РФ стягивают резервы южнее Урожайного и проводят серьезную инженерную работу. "Эти проклятые кроты роют без остановки, что конечно усложнит дальнейшее продвижение ВСУ", — комментируют аналитики.

Ситуация в Запорожской области

Запорожское направление. Продолжаются тяжелые бои возле Работино и Вербового. Ситуация здесь крайне динамичная. Как пример, есть лесопосадки, которые постоянно переходят из рук в руки.

Таврическое направление — без изменений.

"Ситуация остается сложной. Изменений на участках, кроме Работино, не зафиксировано", — резюмировали аналитики Deepstate.

Напомним, что Силы обороны Украины провели успешные наступательные действия как минимум на трех участках фронта. Продвинуться удалось на Луганщине, а также на западе Запорожской области.