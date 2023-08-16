Силы обороны взяли под контроль Урожайное и держат позиции на северо-востоке, — Генштаб (карта)

Украинские артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, отметил спикер ВСУ Андрей Ковалев. Они выявляют вражеские цели и наносят противнику огневое поражение.

Related video

Украинские войска взяли под контроль населенный пункт Урожайное, Донецкой области и теперь закрепляются на достигнутых рубежах. Вместе с тем силы противника пытаются развить успех на Купянском и Лиманском направлениях, однако Силы обороны отбивают атаки россиян и удерживают позиции. Об этом 16 августа сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские защитники продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Во время ведения наступательных действий подразделения Сил обороны Украины овладели населенным пунктом Урожайное, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал Ковалев.

Линия фронта в районе Старомайорского 8 августа. Источник: deepstatemap Линия фронта в районе Старомайорского 15 августа. Источник: deepstatemap

Также сообщается, что на линии соприкосновения продолжаются артиллерийские дуэли. Украинские бойцы выявляют вражеские цели и в рамках мероприятий контрбатарейной борьбы, наносят артиллерийские удары по противнику.

В свою очередь ВС РФ пытается атаковать на Купянском и Лиманском направлениях. На этих участках фронта бойцы Сил обороны продолжают сдерживать наступление россиян.

Линия фронта в районе Белогоровки 8 августа. Источник: deepstatemap Линия фронта в районе Белогоровки 15 августа. Источник: deepstatemap

"На Купянском направлении Силы обороны отбили атаки в районе юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки", — уточнил Ковалев.

Линия фронта на Купянском направлении 8 августа. Источник: deepstatemap Линия фронта на Купянском направлении 15 августа. Источник: deepstatemap

Кроме того, противник вел также безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Авдеевки и Красногоровки.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение Вооруженными силами Украины населенного пункта Урожайное. По ее словам, наступательные действия украинских защитников продолжаются.

Согласно информации сообщества Deepstate, в районе населенного пункта Урожайное ВС РФ начали стягивать резервы и укреплять оборонительные позиции. Аналитики сообщают, что россияне постоянно роют окопы, чтобы усложнить продвижение украинских сил.