Морпіхи 35-ї бригади показали, як звільняли Урожайне: змусили окупантів тікати (відео)

Урожайне знаходиться в Донецькій області. Від наступу Сил оборони окупанти панічно тікали.

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Сили оборони України звільнили Урожайне в Донецькій області. Кадри звільнення населеного пункту опублікувала пресслужба 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

16 серпня Генштаб та Міноборони офіційно підтвердили звільнення села Урожайне в Донецькій області. В боях проти окупантів брали участь морпіхи 35-ї ОБМП ім. контрадмірала Михайла Остроградського та 38-ї окремої бригади морської піхоти разом з іншими підрозділами армії.

На опублікованих кадрах видно, як по окупантах бʼє український "Град", знищення російських місць перебування, а також те, як окупанти панічно бігли з Урожайного, подекуди пішки та десятками. По них відпрацьовувала українська артилерія.

Урожайне знаходиться у південній частині Донецької області, окупанти створили з населеного пункту потужний опорний пункт. Далі на українських захисників чекатиме вихід на так звану "лінію Суровікіна" — основну укріплену лінію вздовж окупованого півдня держави.

16 серпня Урожайне офіційно звільнено

Нагадаємо, 16 серпня Генштаб повідомив про звільнення Урожайного та укріплення позицій на північному сході.

15 серпня в Генштабі повідомили, що ЗСУ просуваються на півдні й закріплюються на досягнутих рубежах.