ЗСУ просунулися на півдні і закріплюються на досягнутих рубежах, — Генштаб ЗСУ

Сили оборони, за даними командуванн, продовжують стримувати ворога під Куп'янськом та просуватися в напрямку Урожайного.

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За минулу добу Сили оборони України продовжили просування на Мелітопольському та Бердянському напрямку. Є незначні успіхи в районі Урожайного. Про це 15 серпня в Military Media Center повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов

З його слів, Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав речник.

Карта боїв в районі Урожайного

Також українські захисники мають просування на Донеччині на Бахмутському напрямку, південніше міста Бахмут і продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"Тривають важкі бої", — сказав речник.

Загалом, протягом останньої доби тут відбулось 15 бойових зіткнень.

Карта боїв в районі Куп'янська

Нагадаємо, що Сили оборони продовжили контрнаступ у районі Роботиного на заході Запорізької області та просунулися до Кліщіївки, а ЗС РФ вели наступ у районі Куп’янська. Російські міліблогери стверджували, що ЗС РФ захопили позиції та зайняли лінію від Синьківки до Петропавлівки, де тривають позиційні бої.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України за тиждень знищили 7 батальйонів живої сили росіян та 6 артдивізій.