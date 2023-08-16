Морпехи 35-й бригады показали, как освобождали Урожайное: заставили оккупантов бежать (видео)

Урожайное находится в Донецкой области. От наступления Сил обороны оккупанты панически бежали.

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Силы обороны Украины освободили Урожайное в Донецкой области. Кадры освобождения населенного пункта опубликовала пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

16 августа Генштаб и Минобороны официально подтвердили освобождение села Урожайное в Донецкой области. В боях против оккупантов участвовали морпехи 35-й ОБМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского и 38-й отдельной бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями армии.

На опубликованных кадрах видно, как по оккупантам бьет украинский "Град", уничтожение российских мест пребывания, а также то, как оккупанты панически бежали из Урожайного, иногда пешком и десятками. По ним отрабатывала украинская артиллерия.

Урожайное находится в южной части Донецкой области, оккупанты создали из населенного пункта мощный опорный пункт. Далее украинских защитников ждет выход на так называемую "линию Суровикина" — основную укрепленную линию вдоль оккупированного юга государства.

16 августа Урожайное официально освобождено

Напомним, 16 августа Генштаб сообщил об освобождении Урожайного и укреплении позиций на северо-востоке.

15 августа в Генштабе сообщили, что ВСУ продвигаются на юге и закрепляются на достигнутых рубежах.