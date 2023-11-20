РФ модифікувала касетні авіабомби і вперше масовано завдала ними удару по ЗСУ, – аналітики

Погана погода перешкоджає використанню бронетехніки ЗС РФ, але піхота ЗСУ атакує позиції росіян. Касетні боєприпаси є найбільш ефективними саме при використанні їх проти піхоти.

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Російські окупанти модіфікували касетні авіабомби і вперше використали їх проти ЗСУ на Донеччині в районі Старомайорського 19 листопада. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська завдали великого авіаудару касетними бомбами РБК-500, модифікованими під плануючі, по українських позиціях біля Староморського. Російські військові блогери стверджують, що цей удар є першим великим російським ударом по Україні з використанням цієї зброї в модифікації плануючої бомби", — пишуть аналітики Інституту.

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Речник Східного угруповання військ РФ Олег Чехов заявив, що ЗС РФ 19 листопада відбили українську наземну атаку поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Донецько-Запорізької області.

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Староморського.

Нагадаємо, що застосування українськими бійцями касетних боєприпасів дозволяє максимально ефективно ліквідовувати російських загарбників. Касетний боєприпас дозволяє накрити всю площу, на якій може розосередитись піша група окупантів або їхня легка броньована техніка.

Раніше повідомлялося, що українській армії передали касетні боєприпаси з дальністю 30 км. Військові отримали боєприпаси M864, які мають 72 боєприпаси для знищення піхоти й укріплень окупантів.