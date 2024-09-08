"Без світла по 16 годин": експерт назвав міста в Україні, де взимку будуть найбільші відключення

Зі слів енергетичного експерта Олександра Харченка, за оптимістичного сценарію відключення будуть тривати 4-8 годин. Але при температурі повітря нижче 10-15 градусів, варто готуватися до значно триваліших відключень.

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Взимку найгірша ситуація з електропостачанням буде у Києві, Одесі та Харкові. У столиці може взагалі не бути світла 16 годин на добу. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю ТСН.

За словами експерта, в Україні об'єднана енергосистема, а ці три міста є "слабкими місцями" в ній.

"Харків взагалі під прямим вогнем, там будь-яка підстанція і будь-яка генеруюча потужність може бути в будь-який момент розбита. Там найвищі ризики військові. Київ і Одеса — величезні пункти споживання. В Одесі генерації власної майже нема, там зараз встановлюються генеруючі потужності, які дай боже прикриють водопостачання. Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Бо це критично важливі речі", — зазначив Харченко.

Столицю України він назвав "шалено дефіцитним містом". Він нагадав, що для Києва будували Чорнобильську АЕС, аби забезпечити його електроенергією.

"Києву взимку не вистачає 700-900 мегават потужності, які треба завести ззовні. Якщо їх немає звідки завести, давайте будемо відвертими, якщо Київ відрізати від зовнішнього енергопостачання, кияни сидітимуть без світла по 16 годин на добу, і це буде нормально", — сказав Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики описав два сценарії того, як Україна може пройти опалювальний сезон. За першого сценарію, коли не буде морозів, російських атак і влучань по об'єктах енергоінфраструктури, відключення будуть тривати 4-8 годин на добу.

Якщо нам не пощастить, то при температурі повітря нижче 10-15 градусів, варто готуватися до відключень по 12-16 годин.

Нагадаємо, 4 вересня Олександр Харченко повідомив про аварію на Південноукраїнській АЕС. Водночас в Енергоатомі цю інформацію спростували і заявили, що в роботі одного з енергоблоків станції було "виявлено зауваження, і блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності".