Ніякої аварії не було: в Енергоатомі розповіли, що сталось на Південноукраїнській АЕС

В Енергоатомі спростували недостовірну інформацію. Та зауважили, що складності на АЕС виникли через постійні обстріли росіянами енергооб'єктів України.

Related video

Про те, що на Південноукраїнській АЕС сталась аварія, що призвела до зниження видачі енергоблока, 3 вересня повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він же зауважив, що блок підлягає ремонту. У НАЕК "Енергоатом" прокоментували ситуацію, що склалась.

Там зауважили, що заяву роблять із метою припинення поширення чергової недостовірної інформації про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС.

"Енергоатом" повідомив, що жодної аварії на Південноукраїнській АЕС не сталося. В роботі одного із енергоблоків станції було "виявлено зауваження", і блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності.

Зауваження буде усунене після відновлення оператором енергосистеми — Укренерго — енергопостачання від АЕС із забезпеченням видачі потужності в енергосистему.

"Ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії. Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго, і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі", — резюмували у "Енергоатомі".

Зауважимо, що ввечері 3 вересня на сайті Міністерства енергетики з’явилась інформація, що міністерство спілкувалось з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і домовилось про поширення моніторингові місії Агентства на ключові підстанції, від яких залежить стабільна робота атомних електростанцій. Місія почне працювати наступного тижня.

"Дуже важливим питанням є як захистити ті підстанції, які є ключовими саме для атомної генерації. І навіть за відсутності прямих атак на ядерні потужності, коли вони атакують ті підстанції, то це створює ядерну загрозу", — зазначив міністр Герман Галущенко.

Фокус розбирав ситуацію із Південноукраїнською АЕС та прогнозував, чи буде більше відключень світла.