В Енергоатомі кажуть, що аварії на Південноукраїнській АЕС не було, а зменшення видачі пов'язано з пошкодженнями ліній НЕК "Укренерго". Чого очікувати та якими можуть бути відключення?

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Про те, що на Південноукраїнській АЕС сталась аварія, що призвела до зниження видачі енергоблока, вчора ввечері повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, можливо, наступного тижня цей енергоблок піде в ремонт. У НАЕК "Енергоатом" сьогодні заявили: "В роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений. Зауваження буде усунене після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкодженні лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії". За даними держкомпанії, подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії, а ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго, і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі.

Фокус дізнався, що відбувається та чи є передумови для додаткових годин без світла.

Складна ситуація: чи можуть відключити енергоблок ПАЕС

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі Фокусу повідомив, що офіційного повідомлення про аварію на енергоблоці Південноукраїнської АЕС довгий час не було. "У мене немає підстав не довіряти пану Харченку. Єдиний момент, що хотів би уточнити, навіть якщо відбувається зниження видачі енергоблоком до 300 МВт, то це не призведе до двох додаткових черг відключень, максимум ще одна черга", — каже Володимир Омельченко.

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За його словами, зараз експертам невідомо, яка саме несправність на енергоблоці ПАЕС та як швидко Енергоатом вирішить проблему.

"Можливо, аварійна ситуація спричинена обстрілами ЗС РФ в минулий понеділок і вівторок, хоча ЗС РФ не обстрілювали саме АЕС, але профільні підстанції на 750 КВ та 330 КВ так, і в результаті на реакторах виникли складні позапроектні режими роботи. Це могло призвести до неполадок на блоці Південноукраїнської АЕС", — розмірковує експерт.

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Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вказує на те, що аварійна ситуація на блоці ймовірна з урахуванням того, що глобальних повноцінних ремонтів на АЕС не відбувається вже третій рік.

"Відбуваються профілактичні огляди, заміна палива, контроль наявних проблем. Проводять планові огляди, певні заміни елементів. Але ключові проблеми не вирішені. Ремонти блоків раніше тривали 3-4 місяці, мінімум два. Зараз цього не відбувається", — зазначає Юрій Корольчук.

Якщо відбулось лише пониження потужності, то в оперативному режимі хочуть вирішити проблему і вивести його незабаром на повну потужність, каже Корольчук

"Може бути понижена потужність через тимчасові проблеми. Якби щось було серйозне, то блок вже б відключили. Якщо відбулось лише пониження потужності, то в оперативному режимі хочуть вирішити проблему і вивести його незабаром на повну потужність. Проблема може бути і в підстанціях, які не відремонтовані, вони можуть впливати на роботу атомних електростанцій. Бо в ситуації з непрацюючими тепловими станціями піки споживання лишаються невирішеною проблемою. Фактично, ситуація змушує самі атомні станції підвищувати та понижувати видачу електроенергії. Хоча цього не має бути, атомна генерація не є маневреною", — зауважив Юрій Корольчук у розмові з Фокусом.

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Він пояснив: якщо блок ПАЕС піде в ремонт, то Укренерго матиме передивитись графіки відключень. "Та треба дочекатись офіційної інформації, що відбулось насправді", — каже Корольчук.

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Щодо відключень електроенергії для споживачів, то Юрій Корольчук очікує, що в разі відсутності аварій на станціях протягом вересня ситуація має бути більш-менш стабільною. Проте надалі багатогодинні блекаути для українців не виключені. "Зараз в серпні ввели в роботу біля 500 МВт потужності. З поступовим зниженням температури відключень має бути менше, за умови, що не буде аварійних ситуацій. А от після середини жовтня ситуація в енергосистемі може погіршитись. Раніше Міненерго казали про введення в роботу 3 тис МВт, але зараз вже кажуть про 2 тис МВт, те, що відремонтували, введуть в роботу. Але підстанції, які не відремонтовані, лишаються проблемою. І блекаути по 12 годин на добу і довше взимку можуть бути цілком реальними", — зауважив експерт.

МАГАТЕ подбає? Про що Міненерго просить директора агентства Гроссі

Ввечері 3 вересня на сайті Міністерства енергетики з’явилась інформація, що міністерство обговорило з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і домовилось про поширення моніторингові місії Агентства на ключові підстанції, від яких залежить стабільна робота атомних електростанцій. Місія почне працювати наступного тижня. "Дуже важливим питанням є як захистити ті підстанцій, які є ключовими саме для атомної генерації. І навіть за відсутності прямих атак на ядерні потужності, коли вони атакують ті підстанції, то це створює ядерну загрозу. Тому я хочу повернутися до того прохання, яке ми вже озвучували, щодо створення місії МАГАТЕ для цих ключових підстанцій. У нашому баченні, ці місії допоможуть знизити небезпеку", — зазначив міністр Герман Галущенко.

В Міненерго сподіваються, що МАГАТЕ допоможе, і Росія припинить обстріли підстанцій поблизу АЕС Фото: УНІАН

Експерти кажуть, що МАГАТЕ може вплинути на ситуацію таким чином, щоб росіяни припинили напади на ключові підстанції поблизу АЕС України. "Галущенко висловив пропозицію – щоб МАГАТЕ контролювала і прилеглі підстанції видачі потужності, а не лише АЕС. Те ж саме я висловлював одразу після ударів наприкінці серпня, і я погоджуюсь в цьому з Міненерго, важливо, щоб МАГАТЕ взяло під моніторинг усі профільні підстанції поблизу АЕС, адже їх обстріли напряму впливають на роботу атомних станцій. Якщо влучання порушує цілісність підстанції, то це небезпечно, створюються режими небезпечніші, ніж коли є порушення розподільного пристрою на самій станції. Треба внести в правила ядерної безпеки те, що заборонено здійснювати обстріли підстанцій поблизу АЕС", — каже Володимир Омельченко.