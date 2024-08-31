Виїдуть сотні тисяч українців: в НБУ спрогнозували наслідки осінніх блекаутів, — Bloomberg

75-річний пенсіонер поділився, що змушений переїхати з комфортної квартири на дачу. Очікується, що разом з ним шукатимуть варіанти пережити холоди багато українців, і залишаться в країні не всі.

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Україна поспішає запобігти тривалим знеструмленням взимку, адже енергетична ситуація після масштабного обстрілу ЗС РФ погіршується. Про це 31 серпня повідомили у Bloomberg.

Георгій Самофалов має квартиру у столичній багатоповерхівці, але планує пережити холоди в області. Дачний будинок під Києвом тепер пропонує йому значно більше комфорту й стабільності.

"Проблеми з електропостачанням зробили надзвичайно складним завданням дістатися до тринадцятого поверху. Проблема навіть заварити чай, адже все працює на електриці", — розповів 75-річний пенсіонер.

У селі приблизно за 80 кілометрів від Києва він має газову плиту, і зможе готувати їжу навіть без світла. У виданні зазначили, що шукати варіанти пережити зиму змушені багато українців. Дизельні генератори стали частиною буденності, а відключення світла почалися вже влітку.

Керівник київського науково-дослідного інституту "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що у проблемах зі світлом українці звинувачують як ворога, так і власну владу. Частина громадян досі пов’язує відключення електроенергії з її експортом, що неодноразово спростовували, та корупцією.

У виданні зазначили, що якщо Україна зможе децентралізувати виробництво електроенергії, ЗС РФ можуть почати атакувати газорозподільну систему. Частота авіаударів по таких об’єктах вже зросла за 2024 рік.

"Ми безумовно стурбовані. Росіяни почали атакувати наші підземні сховища на заході України", — повідомляв гендиректор НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У Центральному банку вже прогнозують, що цього року країну залишать ще 400 тисяч осіб. Очікується, що до рішення виїхати їх підштовхнуть постійні відключення світла та обстріли енергетичної інфраструктури.

45-річна перекладачка Валерія Свєтіна, яка вже двічі виїжджала з України через обстріли Києва, після 27 серпня замислилась над новим виїздом.

"З наближенням холодів я все частіше думаю про те, що, можливо, мені доведеться поїхати за кордон, щоб провести зиму. Відсутність електроенергії, окрім побутових труднощів, не дає можливості будувати плани в і без того нестабільному середовищі", — поділилась вона.

Нагадаємо, експерт з енергетики Адріан Прокіп попередив, що на українців восени й взимку чекають відключення світла як у липні. З його слів, на лівобережжі дефіцит електроенергії набагато більший.

26 серпня ЗС РФ атакували енергетичні об’єкти в Україні. У ДТЕК розповіли, що під ударом опинились об’єкти у 15 областях, та назвали обстріл "безпрецедентним".