Світла буде більше: ситуація в енергосистемі покращиться наступного тижня, — експерт

За словами енергетичного експерта Володимира Омельченка, ремонтні роботи ускладнило те, що росіяни під час обстрілу 26 серпня застосували касетні боєприпаси.

Related video

Менш як за тиждень ситуація в енергетиці стабілізується. Зокрема, у Києві на покращення можна очікувати вже цих вихідних. Про це розказав в ефірі "КИЇВ24" директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Зараз на пошкоджених енергооб'єктах тривають ремонтні роботи. За словами Харченка, вони могли б закінчитися швидше, але росіяни здійснили обстріл касетними боєприпасами. Ремонт не можна було проводити, поки їх не зберуть, бо боєприпаси несуть загрозу життю енергетиків.

За прогнозами Омельченка, ситуація в енергосистемі стабілізується із завершенням ремонтних робіт на початку вересня.

"Очікується, що ситуація в енергосистемі, зокрема в Києві, покращиться на вихідних і буде стабілізуватися починаючи з вівторка–середи 3–4 вересня", — сказав він.

Відключення світла 30 серпня

У п'ятницю, 30 серпня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дала компанія "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі, повідомили в ДТЕК.

Це означає, що планові графіки відключень світла не діють.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що під час комбінованого удару Росія вперше атакувала розподільчі підстанції касетними боєприпасами.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що поки складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку. В апокаліптичний сценарій він не вірить, блекауту допущено не буде.

29 серпня "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях.