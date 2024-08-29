"Систему трусить": у Києві і ще половині областей України запровадили аварійні відключення світла

У ДТЕК закликали всіх, у кого зараз є світло, економно споживати його, адже це допоможе знизити навантаження на мережу та прискорити повернення світла туди, де його зараз немає.

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У четвер, 29 серпня, у Києві та ще 11 областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Це означає, що графіки планових відключень тимчасово не діють. Про це попередила пресслужба "Укренерго".

Окрім столиці, аварійні відключення діють у:

Київській,

Черкаській,

Чернігівській,

Житомирській,

Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Харківській,

Сумській,

Полтавській

Донецькій (частково) областях.

Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково, зазначили в "Укренерго".

О 14:56 пресслужба ДТЕК повідомила про екстрені відключення у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook зазначив, що "систему трусить".

"По Україні екстрені відключення за командою НЕК. Київ, Дніпропетровська та Донецька області — графіки не працюють", — написав він.

Фото: Скриншот

У ДТЕК Київські регіональні електромережі уточнили, що електроенергія вимикається там, де це необхідно для стабілізації енергосистеми. У таких умовах неможливо точно спрогнозувати, коли світло буде відновлено.

Енергетики закликали всіх, у кого зараз є світло, економно споживати електроенергію, адже це допоможе знизити навантаження на мережу і прискорити повернення світла туди, де його зараз немає.

Нагадаємо, ще до масованої атаки Росії на енергетичні об'єкти України голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що взимку уникнути відключень електроенергії не вдасться, але, за його прогнозами, блекаутів чи гуманітарної катастрофи не буде.