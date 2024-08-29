"Систему трясет": в Киеве и еще половине областей Украины ввели аварийные отключения света

В ДТЭК призвали всех, у кого сейчас есть свет, экономно потреблять его, ведь это поможет снизить нагрузку на сеть и ускорить возвращение света туда, где его сейчас нет.

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В четверг, 29 августа, в Киеве и еще 11 областях введены аварийные отключения электроэнергии. Это означает, что графики плановых отключений временно не действуют. Об этом предупредила пресс-служба "Укрэнерго".

Кроме столицы, аварийные отключения действуют в:

Киевской,

Черкасской,

Черниговской,

Житомирской,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Запорожской,

Харьковской,

Сумской,

Полтавской

Донецкой (частично) областях.

Об отмене аварийных отключений будет сообщено дополнительно, отметили в "Укрэнерго".

В 14:56 пресс-служба ДТЭК сообщила об экстренных отключениях в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook отметил, что "систему трясет".

"По Украине экстренные отключения по команде НЭК. Киев, Днепропетровская и Донецкая области — графики не работают", — написал он.

Фото: Скриншот

В ДТЭК Киевские региональные электросети уточнили, что электроэнергия отключается там, где это необходимо для стабилизации энергосистемы. В таких условиях невозможно точно спрогнозировать, когда свет будет восстановлен.

Энергетики призвали всех, у кого сейчас есть свет, экономно потреблять электроэнергию, ведь это поможет снизить нагрузку на сеть и ускорить возвращение света туда, где его сейчас нет.

Напомним, еще до массированной атаки России на энергетические объекты Украины председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что зимой избежать отключений электроэнергии не удастся, но, по его прогнозам, блэкаутов или гуманитарной катастрофы не будет.