Угрожает ли Украине блекаут зимой: в "Укрэнерго" оценили шансы апокалиптического сценария

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, сейчас сложно спрогнозировать, сколько часов со светом будут украинцы в холодное время. Это, в частности, зависит от погоды и объемов импорта электроэнергии.

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Зимой украинцев ждет много испытаний. Без отключений света не обойдется, но блекаутов или гуманитарной катастрофы не будет. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "BBC News Украина".

Он назвал слишком пессимистическим сценарий, который очертила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в статье Financial Times. Он предупредил о возможной гуманитарной катастрофе в Украине из-за дефицита электричества. По его прогнозам, не будут работать водяные насосы и канализационные сети, а также отопление не будет.

Кудрицкий вспомнил зиму 2022-2023 года, когда в Украине было мало западных систем ПВО, мало трансформаторов, не было инженерной защиты, как сейчас, но зиму удалось пройти "с эпизодическими обесточиваниями городов". И сказать, что замерзла вся страна или работала канализация — нельзя.

"Поэтому я не могу согласиться с этим прогнозом. Но могут быть сложности. Об этом нужно тоже честно говорить. Легкой прогулки следующей зимой точно не будет... Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блекауту", — отметил глава "Укрэнерго".

Он также отметил, что пока сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой. По словам Кудрицкого, все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

"Мы в компании всегда просчитываем самые плохие сценарии и готовимся к ним. Поэтому, скажем так, в теплую, зимнюю погоду +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно", — объяснил Кудрицкий.

Журналисты отметили, что интервью с Кудрицким было записано 22 августа, за несколько дней до массированного обстрела России по энергетическим объектам по всей Украине. 26 августа Россия запустила более ста ракет и беспилотников по энергетике.

Напомним, 26 августа Россия совершила самую масштабную с начала войны атаку на украинскую энергосистему.

Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков прогнозирует, что жесткие ограничения могут занять неделю -две.