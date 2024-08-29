Чи загрожує Україні блекаут взимку: в "Укренерго" оцінили шанси апокаліптичного сценарію

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, наразі складно спрогнозувати, скільки годин зі світлом будуть українці в холодну пору. Це, зокрема, залежатиме від погоди та обсягів імпорту електроенергії.

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Взимку на українців чекає багато випробувань. Без відключень світла не обійдеться, але блекаутів чи гуманітарної катастрофи не буде. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю "BBC News Україна".

Він назвав занадто песимістичним сценарій, який окреслила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон у статті для Financial Times. Він попередив про можливу гуманітарну катастрофу в Україні через дефіцит електрики. За його прогнозами, не працюватимуть водяні насоси та каналізаційні мережі, а також не буде опалення.

Кудрицький пригадав зиму 2022-2023 року, коли в Україні було мало західних систем ППО, мало трансформаторів, не було інженерного захисту, як зараз, але ту зиму вдалося пройти "з епізодичними знеструмленнями міст". І сказати, що замерзла вся країна чи не працювала каналізація — не можна.

"Тому я не можу погодитися з цим прогнозом. Але можуть бути складнощі. Про це треба теж чесно говорити. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде… Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту", — зазначив голова "Укренерго".

Він також зазначив, що наразі складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку. За словами Кудрицького, все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

"Ми в компанії завжди прораховуємо найгірші сценарії та готуємося до них. Тому, скажімо так, за теплої, зимової погоди +2, +3 цілком можливо, що жодних відключень не буде. За температури -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", — пояснив Кудрицький.

Журналісти зауважили, що інтерв’ю з Кудрицьким було записане 22 серпня, за кілька днів до масованого обстрілу Росії по енергетичних об’єктах по всій Україні. 26 серпня Росія запустила більше сотні ракет та безпілотників по енергетиці.

Нагадаємо, 26 серпня Росія здійснила наймасштабнішу від початку війни атаку на українську енергосистему.

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