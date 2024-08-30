Света будет больше: ситуация в энергосистеме улучшится на следующей неделе, — эксперт

По словам энергетического эксперта Владимира Омельченко, ремонтные работы осложнило то, что россияне при обстреле 26 августа применили кассетные боеприпасы.

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Менее чем за неделю ситуация в энергетике стабилизируется. В частности в Киеве улучшения можно ожидать уже на этих выходных. Об этом рассказал в эфире "КИЕВ24" директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Сейчас на поврежденных энергообъектах продолжаются ремонтные работы. По словам Харченко, они могли бы закончиться быстрее, но россияне осуществили обстрел кассетными боеприпасами. Ремонт нельзя было проводить, пока их не соберут, потому что боеприпасы несут угрозу жизни энергетиков.

По прогнозам Омельченко, ситуация в энергосистеме стабилизируется с завершением ремонтных работ в начале сентября.

"Ожидается, что ситуация в энергосистеме, в частности в Киеве, улучшится на выходных и будет стабилизироваться начиная со вторника–среды 3–4 сентября", — сказал он.

Отключение света 30 августа

В пятницу, 30 августа, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дала компания "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в ДТЭК.

Это означает, что плановые графики отключений света не действуют.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во время комбинированного удара Россия впервые атаковала распределительные подстанции кассетными боеприпасами.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что пока сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой. В апокалиптический сценарий он не верит, блэкаута допущено не будет.

29 августа "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в Киеве и 11 областях.