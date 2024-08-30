З другої половини жовтня: восени та взимку можуть бути відключення, як у липні, — експерт

За словами представника Українського інституту майбутнього Адріана Прокіпа, наступного тижня ситуація з відключеннями покращиться. Однак із похолоданням зросте і споживання, що призведе до нових дефіцитів.

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В Україні ситуація з енергетикою після останнього обстрілу погіршилася ще сильніше. У результаті відключення восени та взимку будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні. Про це детальніше розповів експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, до середини наступного тижня відключення світла в більшості регіонів можуть припинитися, однак прогноз щодо ситуації восени та взимку залишається незмінним. З нинішнім зростанням споживання може виникнути дефіцит електроенергії, що призведе до відключень, що вже фіксувалися в липні цього року.

"Ситуація з відключеннями покращується. Якщо не буде нових сильних обстрілів, то з наступного тижня становище має нормалізуватися. У середині тижня в більшості регіонів відключень може не бути", — заявив Адріан Прокіп.

Окремо експерт з питань енергетики додав, що ситуація з електроенергією також залежить від території. На лівобережжі енергодефіцит набагато більший, ніж на правобережжі, і пов'язано це з імпортом з Європи.

Як наслідок, у холодну пору року відключень уникнути не вдасться, продовжує фахівець і згідно з усіма прогнозами, споживання зросте з другої половини жовтня. Тоді й дефіцит значно збільшиться.

"Ситуація восени і взимку буде подібною до тієї, що була в липні. Коли в одні дні відключення тривають по сім годин, а інші дні відбуваються без відключень взагалі. У нас втрачено дуже велику кількість потужностей, і що далі, то складніше їх відновлювати. Єдиний спосіб захистити інфраструктуру — це системи ППО. Їх у нас поки що недостатньо. Тому становище взимку значною мірою залежатиме від того, чи збільшаться поставки ППО. У будь-якому разі, ця зима не буде простішою за зиму 2022–2023", — підсумував Адріан Прокіп.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що ситуація в енергосистемі покращиться наступного тижня і світла буде більше. За словами енергетичного експерта Володимира Омельченка, ремонтні роботи ускладнило те, що росіяни під час обстрілу 26 серпня застосували касетні боєприпаси.

29 серпня в "Укренерго" розповіли, що буде з відключеннями світла взимку. За словами Володимира Кудрицького, усі 9 ГВт, які вибули, відновити до зими неможливо. Однак Україна зможе імпортувати електроенергію.