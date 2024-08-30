ЗС РФ били касетними боєприпасами: атаковано енергооб'єкти в 15 областях, — ДТЕК

У компанії ДТЕК вважають недоречним коментувати стан об'єктів, які були атаковані, адже це може допомогти росіянам планувати подальші удари.

Related video

Поки триває ліквідація наслідків останнього масованого російського обстрілу по енергетичній інфраструктурі України, складно прогнозувати, що буде далі та коли відновлять світло. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

У компанії зазначили, що 26 серпня росіяни атакували енергетичні об'єкти у 15 областях України.

"Це був безпрецедентний удар. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Уперше окупанти використовували касетні боєприпаси для ударів по розподільчих підстанціях. Але торік і позаторік ми також відновлювалися після масштабних атак ворога. Головне — діяти", — йдеться у заяві.

У ДТЕК запевнили, що енергетики зараз роблять усе можливе й неможливе, щоб якомога швидше повернути світло у кожен дім. Є усі необхідні ресурси, потрібен тільки час. Коментувати стан конкретних об'єктів і терміни ремонту зараз недоречно, адже це може допомогти ворогу планувати нові атаки.

"Енергосистема вистояла, але битва за світло триває", — наголосили у ДТЕК.

Відключення світла в Україні

У п'ятницю, 30 серпня, через складну ситуацію в енергосистемі у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення. Попередні графіки обмежень зараз не діють, повідомили в "Укренерго".

Українська енергосистема відновлюється після 9 масованих атак росіян. Є дефіцит потужності, на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко прогнозує, що ситуація в енергосистемі стабілізується із завершенням ремонтних робіт 3-4 вересня.

18 серпня Росія завдала удару по Києву ракетою Х-101 з касетною частиною.