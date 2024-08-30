ВС РФ били кассетными боеприпасами: атакованы энергообъекты в 15 областях, — ДТЭК

В компании ДТЭК считают неуместным комментировать состояние объектов, которые были атакованы, ведь это может помочь россиянам планировать последующие удары.

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Пока продолжается ликвидация последствий последнего массированного российского обстрела по энергетической инфраструктуре Украины, сложно прогнозировать, что будет дальше и когда восстановят свет. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В компании отметили, что 26 августа россияне атаковали энергетические объекты в 15 областях Украины.

"Это был беспрецедентный удар. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Впервые оккупанты использовали кассетные боеприпасы для ударов по распределительным подстанциям. Но в прошлом и позапрошлом году мы также восстанавливались после масштабных атак врага. Главное — действовать", — говорится в заявлении.

В ДТЭК заверили, что энергетики сейчас делают все возможное и невозможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом. Есть все необходимые ресурсы, нужно только время. Комментировать состояние конкретных объектов и сроки ремонта сейчас неуместно, ведь это может помочь врагу планировать новые атаки.

"Энергосистема выстояла, но битва за свет продолжается", — отметили в ДТЭК.

Отключение света в Украине

В пятницу, 30 августа, из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях были введены аварийные отключения. Предыдущие графики ограничений сейчас не действуют, сообщили в "Укрэнерго".

Украинская энергосистема восстанавливается после 9 массированных атак россиян. Есть дефицит мощности, на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко прогнозирует, что ситуация в энергосистеме стабилизируется с завершением ремонтных работ 3-4 сентября.

18 августа Россия нанесла удар по Киеву ракетой Х-101 с кассетной частью.