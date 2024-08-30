Со второй половины октября: осенью и зимой могут быть отключения, как в июле, — эксперт

По словам представителя Украинского института будущего Адриана Прокипа, на следующей неделе ситуация с отключениями улучшится. Однако с похолоданием вырастет и потребление, что приведет к новым дефицитам.

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В Украине ситуация с энергетикой после крайнего обстрела ухудшилась еще сильнее. В результате отключения осенью и зимой будут похожи на те, которые фиксировались в июле. Об этом детальнее рассказал эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриан Прокип в эфире "Громадського радiо".

По его словам, к середине следующей недели отключений света в большинстве регионов могут прекратиться, однако прогноз касаемо ситуации осенью и зимой остается прежним. С нынешним ростом потребления может возникнуть дефицит электроэнергии, которые приведут к отключениям, которые уже фиксировались в июле этого года.

"Ситуация с отключениями улучшается. Если не будет новых сильных обстрелов, то со следующей недели положение должно нормализоваться. В середине недели в большинстве регионов отключений может не быть", — заявил Адриан Прокип.

Отдельно эксперт по вопросам энергетики добавил, что ситуация с электроэнергией также зависит от территории. На левобережье энергодефицит намного больше, чем на правобережье и связано это с импортом из Европы.

В результате, в холодное время года отключений избежать не получится, продолжает специалист и согласно всем прогнозам, потребление вырастет со второй половины октября. Тогда и дефицит значительно увеличится.

"Ситуация осенью и зимой будет подобной той, что была в июле. Когда в одни дни отключения продолжаются по семь часов, а другие дни проходят без отключений вообще. У нас потеряно очень большое количество мощностей, и чем дальше, тем сложнее их восстанавливать. Единственный способ защитить инфраструктуру — это системы ПВО. Их у нас пока недостаточно. Поэтому положение зимой, в значительной степени, будет зависеть от того, увеличатся ли поставки ПВО. В любом случае, эта зима не будет проще зимы 2022-2023", — подытожил Адриан Прокип.

Напомним, 30 августа сообщалось, что ситуация в энергосистеме улучшится на следующей неделе и света будет больше. По словам энергетического эксперта Владимира Омельченко, ремонтные работы осложнило то, что россияне при обстреле 26 августа применили кассетные боеприпасы.

29 августа в "Укрэнерго" рассказали, что будет с отключениями света зимой. По словам Владимира Кудрицкого, все 9 ГВт, которые выбыли, восстановить до зимы невозможно. Однако Украина сможет импортировать электроэнергию.