Выедут сотни тысяч украинцев: в НБУ спрогнозировали последствия осенних блэкаутов, — Bloomberg

75-летний пенсионер поделился, что вынужден переехать из комфортной квартиры на дачу. Ожидается, что вместе с ним будут искать варианты пережить холода многие украинцы, и останутся в стране не все.

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Украина спешит предотвратить длительные обесточивания зимой, ведь энергетическая ситуация после масштабного обстрела ВС РФ ухудшается. Об этом 31 августа сообщили в Bloomberg.

Георгий Самофалов имеет квартиру в столичной многоэтажке, но планирует пережить холода в области. Дачный дом под Киевом теперь предлагает ему гораздо больше комфорта и стабильности.

"Проблемы с электроснабжением сделали чрезвычайно сложной задачей добраться до тринадцатого этажа. Проблема даже заварить чай, ведь все работает на электричестве", — рассказал 75-летний пенсионер.

В селе примерно в 80 километрах от Киева он имеет газовую плиту, и сможет готовить еду даже без света. В издании отметили, что искать варианты пережить зиму вынуждены многие украинцы. Дизельные генераторы стали частью обыденности, а отключения света начались уже летом.

Руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко отметил, что в проблемах со светом украинцы обвиняют как врага, так и собственную власть. Часть граждан до сих пор связывает отключения электроэнергии с ее экспортом, что неоднократно опровергали, и коррупцией.

В издании отметили, что если Украина сможет децентрализовать производство электроэнергии, ВС РФ могут начать атаковать газораспределительную систему. Частота авиаударов по таким объектам уже выросла за 2024 год.

"Мы безусловно обеспокоены. Россияне начали атаковать наши подземные хранилища на западе Украины", — сообщал гендиректор НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

В Центральном банке уже прогнозируют, что в этом году страну покинут еще 400 тысяч человек. Ожидается, что к решению уехать их подтолкнут постоянные отключения света и обстрелы энергетической инфраструктуры.

45-летняя переводчица Валерия Светина, которая уже дважды выезжала из Украины из-за обстрелов Киева, после 27 августа задумалась над новым выездом.

"С приближением холодов я все чаще думаю о том, что, возможно, мне придется поехать за границу, чтобы провести зиму. Отсутствие электроэнергии, кроме бытовых трудностей, не дает возможности строить планы в и без того нестабильной среде", — поделилась она.

Напомним, эксперт по энергетике Адриан Прокип предупредил, что украинцев осенью и зимой ждут отключения света как в июле. По его словам, на левобережье дефицит электроэнергии гораздо больше.

26 августа ВС РФ атаковали энергетические объекты в Украине. В ДТЭК рассказали, что под ударом оказались объекты в 15 областях, и назвали обстрел "беспрецедентным".