Експерт повідомив про аварію на Південноукраїнській АЕС: що буде з відключенням світла

За словами Олександра Харченка, енергоблок на 600 МВт знизив видачу і, ймовірно, наступного тижня піде в ремонт. У Міненерго інформацію щодо аварії на Південноукраїнській АЕС поки не коментували. Однак на Миколаївщині вже посилили графіки відключень світла.

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На Південноукраїнський атомній електростанції сталася аварія, що може мати безпосередній вплив на енергетичну ситуацію в Україні. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко з посиланням на два незалежні джерела.

"Знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні — бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт", — зазначив він.

Харченко додав, що відкликає прогнози, які робив публічно в останні декілька днів щодо нормалізації постачання електроенергії.

"Так, високовольтні мережі відновлюються і за пару днів будуть в порядку (наскільки це можливо). Але "сюрпризи від "Енергоатому" передбачати поки не вдається. Тому до питання міністру енергетики щодо захисту розподільчих пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. Якщо блоки вилітатимуть взимку нам всім буде непереливки…", — вважає експерт з енергетики.

В "Енергоатомі" і Міністерстві енергетики на момент публікації новини цю інформацію поки не коментували.

Водночас в "Миколаївобленерго" повідомили, що "ранок починається не з кави, на жаль, а з невтішних новин про зміни у розкладі застосування графіків погодинних відключень".

В області до обіду вимикатимуть одразу три черги:

09:00-10:00 — 3,4,2 черги;

10:00-12:00 — 5,6,4 черги;

12:00-13:00 — 1,2,6 черги.

Це означає, що світла одночасно не буде приблизно у половини споживачів.

Південноукраїнська АЕС: що відомо

Південноукраїнська атомна електростанція розташована в Миколаївській області. Вона має три енергоблоки. У травні було оголошено про початок підготовчих робіт з будівництва на станції двох нових блоків.

Під час масованого обстрілу ЗС РФ по енергетичних об’єктах України 26 серпня був відключений енергоблок №3 Південноукраїнської АЕС.

Нагадаємо, у середині липня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що на Південноукраїнській АЕС згоріли два трансформатори струму. Тоді в низці областей були вкрай жорсткі обмеження в постачанні електроенергії.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки назвав цю інформацію фейком. В "Енергоатомі" заявили, що Південноукраїнська АЕС працювала у штатному режимі без технічних порушень.

25 липня народний депутат Ярослав Железняк опублікував відповідь НЕК "Укренерго", у якій сказано, що на 15 липня на Південноукраїнській АЕС відбулася "позаштатна подія" в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму. В результаті відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт, а також три лінії електропередач.