Эксперт сообщил об аварии на Южноукраинской АЭС: что будет с отключением света

По словам Александра Харченко, энергоблок на 600 МВт снизил выдачу и, вероятно, на следующей неделе уйдет в ремонт. В Минэнерго информацию об аварии на Южноукраинской АЭС пока не комментировали. Однако на Николаевщине уже усилили графики отключений света.

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На Южноукраинский атомной электростанции произошла авария, которая может иметь непосредственное влияние на энергетическую ситуацию в Украине. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко со ссылкой на два независимых источника.

"Снова авария на Южноукраинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня — потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт", — отметил он.

Харченко добавил, что отзывает прогнозы, которые делал публично в последние несколько дней по нормализации поставок электроэнергии.

"Да, высоковольтные сети восстанавливаются и за пару дней будут в порядке (насколько это возможно). Но "сюрпризы от "Энергоатома" предвидеть пока не удается. Поэтому к вопросу министру энергетики по защите распределительных устройств АЭС добавляется вопрос качества ремонтов. Если блоки будут вылетать зимой нам всем будет туго...", — считает эксперт по энергетике.

В "Энергоатоме" и Министерстве энергетики на момент публикации новости эту информацию пока не комментировали.

В то же время в "Николаевоблэнерго" сообщили, что "утро начинается не с кофе, к сожалению, а с неутешительных новостей об изменениях в расписании применения графиков почасовых отключений".

В области до обеда будут выключать сразу три очереди:

09:00-10:00 — 3,4,2 очереди;

10:00-12:00 — 5,6,4 очереди;

12:00-13:00 — 1,2,6 очереди.

Это означает, что света одновременно не будет примерно у половины потребителей.

Южноукраинская АЭС: что известно

Южноукраинская атомная электростанция расположена в Николаевской области. Она имеет три энергоблока. В мае было объявлено о начале подготовительных работ по строительству на станции двух новых блоков.

Во время массированного обстрела ВС РФ по энергетическим объектам Украины 26 августа был отключен энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС.

Напомним, в середине июля директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что на Южноукраинской АЭС сгорели два трансформатора тока. Тогда в ряде областей были крайне жесткие ограничения в поставках электроэнергии.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвал эту информацию фейком. В "Энергоатоме" заявили, что Южноукраинская АЭС работала в штатном режиме без технических нарушений.

25 июля народный депутат Ярослав Железняк опубликовал ответ НЭК "Укрэнерго", в котором сказано, что 15 июля на Южноукраинской АЭС произошло "внештатное событие" в результате которого были повреждены трансформаторы тока. В результате отключился первый энергоблок с нагрузкой 1000 МВт, а также три линии электропередач.