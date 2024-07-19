Фейк об аварии на Южноукраинской АЭС был вброшен в украинские СМИ блогером Харченко

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Атомные электростанции Украины, в частности Южно-Украинская АЭС, работают без технических нарушений и в штатном режиме. А персонал на АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов. Радиационное состояние на станции в пределах нормы. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ссылаясь на информацию от Энергоатома, рассказывает 24 Канал.

Кто распространяет фейк в украинском информационном пространстве

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг информацию о ряде аварий на Южноукраинской АЭС.

Этот фейк распространялся российскими СМИ несколько дней подряд. А сегодня эта информация появилась в украинском информпространстве благодаря "эксперту" Харченко.

Ссылаясь на информацию Энергоатома, Центр сообщает, что станции работают в штатном режиме, персонал на Южноукраинской АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов, радиационное состояние на станции в пределах нормы.

Так же является фейком информация о выводе из строя силовых трансформаторов Южноукраинской станции. Сейчас все силовые трансформаторы целы, никаких аварий на указанных объектах не было.

Напомним, что ранее Харченко распространял нарративы, будто Украина не сможет провести отопительный сезон 2023 — 2024 годов без ограничения электроснабжения.