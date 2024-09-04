В Энергоатоме говорят, что аварии на Южноукраинской АЭС не было, а уменьшение выдачи связано с повреждениями линий НЭК "Укрэнерго". Чего ждать и какими могут быть отключения?

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О том, что на Южно-Украинской АЭС произошла авария, которая привела к снижению выдачи энергоблока, вчера вечером сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, возможно, на следующей неделе этот энергоблок уйдет в ремонт. В НАЭК "Энергоатом" сегодня заявили: "В работе одного из энергоблоков станции обнаружено замечание, после чего он был разгружен. Замечание будет устранено после того, как специалисты Укрэнерго восстановят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии". По данным госкомпании, событие не связано с проведением ремонтной кампании, а ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры Укрэнерго, и сопровождались значительными колебаниями параметров сети.

Фокус узнал, что происходит и есть ли предпосылки для дополнительных часов без света.

Сложная ситуация: могут ли отключить энергоблок ПАЭС

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии Фокусу сообщил, что официального сообщения об аварии на энергоблоке Южноукраинской АЭС долгое время не было. "У меня нет оснований не доверять господину Харченко. Единственный момент, что хотел бы уточнить, даже если происходит снижение выдачи энергоблоком до 300 МВт, то это не приведет к двум дополнительным очередям отключений, максимум еще одна очередь", — говорит Владимир Омельченко.

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По его словам, сейчас экспертам неизвестно, какая именно неисправность на энергоблоке ПАЭС и как быстро Энергоатом решит проблему.

"Возможно, аварийная ситуация вызвана обстрелами ВС РФ в прошлый понедельник и вторник, хотя ВС РФ не обстреливали именно АЭС, но профильные подстанции на 750 КВ и 330 КВ да, и в результате на реакторах возникли сложные внепроектные режимы работы. Это могло привести к неполадкам на блоке Южноукраинской АЭС", — рассуждает эксперт.

Ранее ВС РФ осуществляли обстрелы ТЭС и ГЭС, сейчас речь идет об ударах по подстанциям вблизи АЭС Фото: Energy Today

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук указывает на то, что аварийная ситуация на блоке вероятна с учетом того, что глобальных полноценных ремонтов на АЭС не происходит уже третий год.

"Происходят профилактические осмотры, замена топлива, контроль имеющихся проблем. Проводятся плановые осмотры, определенные замены элементов. Но ключевые проблемы не решены. Ремонты блоков раньше длились 3-4 месяца, минимум два. Сейчас этого не происходит", — отмечает Юрий Корольчук.

Если произошло лишь понижение мощности, то в оперативном режиме хотят решить проблему и вывести его вскоре на полную мощность, говорит Корольчук

"Может быть снижена мощность из-за временных проблем. Если бы что-то было серьезное, то блок уже бы отключили. Если произошло только понижение мощности, то в оперативном режиме хотят решить проблему и вывести его вскоре на полную мощность. Проблема может быть и в подстанциях, которые не отремонтированы, они могут влиять на работу атомных электростанций. Потому что в ситуации с неработающими тепловыми станциями пики потребления остаются нерешенной проблемой. Фактически, ситуация заставляет сами атомные станции повышать и понижать выдачу электроэнергии. Хотя этого не должно быть, атомная генерация не является маневренной", — отметил Юрий Корольчук в разговоре с Фокусом.

На АЭС Украины регулярно проводят регламентные работы, но полноценных ремонтных кампаний не происходит, говорят опрошенные изданием специалисты Фото: УНИАН

Он пояснил: если блок ПАЭС пойдет в ремонт, то Укрэнерго будет пересмотреть графики отключений. "Но надо дождаться официальной информации, что произошло на самом деле", — говорит Корольчук.

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Что касается отключений электроэнергии для потребителей, то Юрий Корольчук ожидает, что в случае отсутствия аварий на станциях в течение сентября ситуация должна быть более-менее стабильной. Однако в дальнейшем многочасовые блэкауты для украинцев не исключены. "Сейчас в августе ввели в работу около 500 МВт мощности. С постепенным снижением температуры отключений должно быть меньше, при условии, что не будет аварийных ситуаций. А вот после середины октября ситуация в энергосистеме может ухудшиться. Ранее Минэнерго говорили о введении в работу 3 тыс МВт, но сейчас уже говорят о 2 тыс МВт, то, что отремонтировали, введут в работу. Но подстанции, которые не отремонтированы, остаются проблемой. И блэкауты по 12 часов в сутки и дольше зимой могут быть вполне реальными", — отметил эксперт.

МАГАТЭ позаботится? О чем Минэнерго просит директора агентства Гросси

Вечером 3 сентября на сайте Министерства энергетики появилась информация, что министерство обсудило с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и договорилось о распространении мониторинговые миссии Агентства на ключевые подстанции, от которых зависит стабильная работа атомных электростанций. Миссия начнет работать на следующей неделе. "Очень важным вопросом является как защитить те подстанции, которые являются ключевыми именно для атомной генерации. И даже при отсутствии прямых атак на ядерные мощности, когда они атакуют те подстанции, то это создает ядерную угрозу. Поэтому я хочу вернуться к той просьбе, которую мы уже озвучивали, о создании миссии МАГАТЭ для этих ключевых подстанций. В нашем видении, эти миссии помогут снизить опасность", — отметил министр Герман Галущенко.

В Минэнерго надеются, что МАГАТЭ поможет, и Россия прекратит обстрелы подстанций вблизи АЭС Фото: УНІАН

Эксперты говорят, что МАГАТЭ может повлиять на ситуацию таким образом, чтобы россияне прекратили нападения на ключевые подстанции вблизи АЭС Украины. "Галущенко высказал предложение — чтобы МАГАТЭ контролировала и близлежащие подстанции выдачи мощности, а не только АЭС. То же самое я высказывал сразу после ударов в конце августа, и я согласен в этом с Минэнерго, важно, чтобы МАГАТЭ взяло под мониторинг все профильные подстанции вблизи АЭС, ведь их обстрелы напрямую влияют на работу атомных станций. Если попадание нарушает целостность подстанции, то это опасно, создаются режимы более опасные, чем при нарушении распределительного устройства на самой станции. Надо внести в правила ядерной безопасности то, что запрещено осуществлять обстрелы подстанций вблизи АЭС", — говорит Владимир Омельченко.