Никакой аварии не было: в Энергоатоме рассказали, что произошло на Южноукраинской АЭС

В Энергоатоме опровергли недостоверную информацию. И отметили, что сложности на АЭС возникли из-за постоянных обстрелов россиянами энергообъектов Украины.

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О том, что на Южно-Украинской АЭС произошла авария, которая привела к снижению выдачи энергоблока, 3 сентября сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он же отметил, что блок подлежит ремонту. В НАЭК "Энергоатом" прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Там отметили, что заявление делается с целью прекращения распространения очередной недостоверной информации о якобы аварии на Южно-Украинской АЭС.

"Энергоатом" сообщил, что никакой аварии на Южно-Украинской АЭС не произошло. В работе одного из энергоблоков станции было "выявлено замечание", и блок был разгружен на 33% от номинальной мощности.

Замечание будет устранено после восстановления оператором энергосистемы — Укрэнерго — энергоснабжения от АЭС с обеспечением выдачи мощности в энергосистему.

"Это событие не связано с проведением ремонтной кампании. Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры Укрэнерго, и сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением энергоблоков от сети", — резюмировали в "Энергоатоме".

Заметим, что вечером 3 сентября на сайте Министерства энергетики появилась информация, что министерство общалось с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и договорилось о распространении мониторинговые миссии Агентства на ключевые подстанции, от которых зависит стабильная работа атомных электростанций. Миссия начнет работать на следующей неделе.

"Очень важным вопросом является как защитить те подстанции, которые являются ключевыми именно для атомной генерации. И даже при отсутствии прямых атак на ядерные мощности, когда они атакуют те подстанции, то это создает ядерную угрозу", — отметил министр Герман Галущенко.

Фокус разбирал ситуацию с Южноукраинской АЭС и прогнозировал, станет ли больше отключений света.