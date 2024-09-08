"Без света по 16 часов": эксперт назвал города в Украине, где зимой будут самые большие отключения

По словам энергетического эксперта Александра Харченко, при оптимистическом сценарии отключения будут длиться 4-8 часов. Но при температуре воздуха ниже 10-15 градусов, стоит готовиться к значительно более длительным отключениям.

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Зимой худшая ситуация с электроснабжением будет в Киеве, Одессе и Харькове. В столице может вообще не быть света 16 часов в сутки. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью ТСН.

По словам эксперта, в Украине объединенная энергосистема, а эти три города являются "слабыми местами" в ней.

"Харьков вообще под прямым огнем, там любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие риски военные. Киев и Одесса — огромные пункты потребления. В Одессе генерации собственной почти нет, там сейчас устанавливаются генерирующие мощности, которые дай бог прикроют водоснабжение. Это будет очень хорошо, если они успеют запустить то, что должно закрыть водоснабжение и хотя бы половину теплоснабжения на город. Потому что это критически важные вещи", — отметил Харченко.

Столицу Украины он назвал "безумно дефицитным городом". Он напомнил, что для Киева строили Чернобыльскую АЭС, чтобы обеспечить его электроэнергией.

"Киеву зимой не хватает 700-900 мегаватт мощности, которые надо завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенными, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", — сказал Харченко.

Директор Центра исследований энергетики описал два сценария того, как Украина может пройти отопительный сезон. При первом сценарии, когда не будет морозов, российских атак и попаданий по объектам энергоинфраструктуры, отключения будут длиться 4-8 часов в сутки.

Если нам не повезет, то при температуре воздуха ниже 10-15 градусов, стоит готовиться к отключениям по 12-16 часов.

Напомним, 4 сентября Александр Харченко сообщил об аварии на Южно-Украинской АЭС. В то же время в Энергоатоме эту информацию опровергли и заявили, что в работе одного из энергоблоков станции было "выявлено замечание, и блок был разгружен на 33% от номинальной мощности".