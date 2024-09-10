"Должны готовиться, что света может не быть вообще": Федоров о зимних блэкаутах (видео)

В городском бюджете Запорожья не нашлось денег на генераторы для водоканала, поэтому с этим помогли область и партнеры. Также были закуплены когенерационные установки, которые надеются подключить до середины декабря.

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Школы в Запорожье должны быть обеспечены на холода несколькими генераторами, ведь одного теперь на отключение света недостаточно. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров во время пресс-конференции 10 сентября.

"Что касается водоканала городского, то проведена процедура на закупку трех мощных генераторов на суммарную мощность примерно 5 мегаватт, которые должны быть поставлены уже в течение следующих 4 месяцев на базу горводоканала", — рассказал чиновник.

Он проинформировал, что по результатам переговоров международные партнеры профинансируют на 80% эту закупку. Остальные 20% берет на себя областной бюджет, ведь в городском не хватает денег.

Для тепловых сетей уже были закуплены первые три когенерационные установки суммарной мощностью 7,5 мегаватта. Ожидается, что Запорожье получит их до середины ноября, а к середине декабря установки уже надеются подключить.

Федоров отметил, что на днях завершается тендер на закупку еще 8 когенерационных установок по 2,5 мегаватта, который проводит UNDP. Кроме того, три когенерационные установки мощностью по пол мегаватта передадут Нидерланды. Они начнут поступать с 15 ноября.

На этой неделе, по словам главы ОВА, будет создана рабочая группа для инспекции готовности к зиме. Соответствующие стандарты изменились.

Чиновник пояснил, что ранее для школ, больниц и других социальных учреждений было достаточно иметь один генератор. Главным требованием было, чтобы он был способен работать 4 часа.

"Сегодня мы должны готовиться к тому, что света может не быть вообще", — заявил Федоров.

Он объяснил, что генератор способен работать только 8 часов непрерывно. Поэтому одного генератора недостаточно, надо иметь два-три. О предоставлении генераторов также ведут переговоры с партнерами. Они будут подключены в ближайшие месяц-полтора.

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк информировал, что из-за отсутствия значительного дефицита электроэнергии Украина в ближайшее время сможет избегать отключений света. Перенос электропередач под землю он назвал "фантазиями".

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал три города, в которых будет сложнее всего с электроснабжением этой зимой. По его словам, в Киеве "будут сидеть без света по 16 часов в сутки".