В лучшем случае свет будет по 12 часов в сутки: четыре сценария зимы в Украине

В ЦПД рассказали, что сейчас Украина производит 11,5 ГВт в час, а потребление прошлой зимой составляло примерно 18 ГВт. Полностью покрыть этот разрыв за счет импорта невозможно.

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С приближением холодов украинцев беспокоит, как будет с отключениями электроэнергии зимой. В Центре противодействия дезинформации 4 сентября ответили на популярные вопросы на этот счет.

Какова ситуация в энергосистеме?

В энергетическую систему Украины входят:

76 гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций;

26 тепловых электростанций и теплоцентралей;

4 АЭС;

12 солнечных и 8 ветряных электростанций;

объединенные магистральные линии электропередач протяженностью 22 500 километров;

135 трансформаторных подстанций.

Сейчас Украина генерирует до 11,5 ГВт в час, потребляя при этом более 13 ГВт. Прошлой зимой на пике этот показатель составлял примерно 18 ГВт.

С разрывом между спросом и производством в 2,4 ГВт в час может помочь импорт, но так максимально можно получить только 1,7 ГВт. Переговоры об увеличении импортных мощностей до 2,2 ГВт продолжаются.

"Заявленный Президентом Украины 1ГВт новых мощностей за счет строительства малых газопоршневых или больших газотурбинных электростанций стабилизирует ситуацию только в перспективе, ведь запустить их в такие сжатые сроки до начала отопительного сезона этого года маловероятно", — отметили в ЦПИ.

От чего будут зависеть отключения?

На ситуацию со светом зимой будут влиять атаки ВС РФ на критическую инфраструктуру и эффективность ПВО. Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подчеркнул, что компания защитила крупнейшие подстанции сооружениями первого уровня защиты и строит бетонные саркофаги второго уровня. Однако полностью защитить так энергосистему невозможно.

Кроме того, нельзя предсказать, будут ли работать энергоблоки атомных электростанций. Сейчас на ремонте — блок на Хмельницкой АЭС и три блока Ровенской АЭС.

Также на ситуацию будет влиять погода — при морозах дефицит увеличивается. Все осложняется и тем, что Украина не имеет нужного количества накопителей электроэнергии, чтобы покрывать пики. Большинство возобновляемых источников энергии, то есть ветровые и солнечные электростанции, при этом оказались в российской оккупации.

Сценарии отключений света зимой 2024 года

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что по оптимистическому прогнозу в Украине стабильно будут работать 8-9 энергоблоков АЭС и будет умеренная зима без сильных морозов. Он допустил, что из 6 ГВт поврежденной мощности восстановят половину. В таком случае света не будет до 12 часов в сутки.

По более пессимистическому сценарию, по его словам, удастся восстановить лишь примерно 2 ГВт мощности. Условно, при этом будут работать 6-7 блоков и зима будет холодной. Тогда энергосистему ждет кризисная ситуация.

В худшем случае, если ВС РФ будут атаковать энергообъекты, зимой света и отопления не будет до 20 часов в сутки.

Член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк спрогнозировал, что при температуре до -10°C, электроэнергию будут давать по 12-14 часов в сутки.

В ЦПД посоветовали бизнесу и украинцам быть готовыми к отключениям зимой, позаботившись о резервных системах питания. Речь идет о павербанках, зарядных станциях, дизельных генераторах, солнечных панелях и инверторах.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко со ссылкой на источники информировал об аварии на Южно-Украинской АЭС. В то же время в "Николаевоблэнерго" поделились "неутешительными новостями", опубликовав жесткие графики отключений.

4 сентября ситуацию прокомментировали в НАЭК "Энергоатом", отрицая факт аварии. В компании заявили, что на Южно-Украинской АЭС "обнаружили замечания" к работе одного из блоков и разгрузили его на треть мощности.