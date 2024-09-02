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Диджитал Веерные отключения после обстрелов РФ

Графики отключений света теперь можно узнать в "Київ Цифровий": как это сделать (видео)

Графики отключения света
Фото: Pinterest | В приложении "Київ Цифровий" появились графики отключений света

В приложении "Київ Цифровий" появились данные о состоянии энергосистемы, графики отключений света, оповещения об отключениях и полезные советы.

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Команда мобильного приложение "Київ Цифровий" в партнерстве с оператором энергосистемы НЭК "Укрэнерго" добавила сервис, в котором можно проверить состояние энергосистемы, узнать графики отключений света и получать уведомления. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Оленич.

Как отмечает чиновник, диспетчеры "Укрэнерго" обычно рассчитывают количество доступной электроэнергии на следующий день после 18:00. Узнать прогноз отключений на следующий день теперь можно в приложении "Київ Цифровий". Кроме того, в сервисе можно включить оповещения об изменениях в графиках, которые происходят в течение дня.

Состояние энергосистемы Fullscreen
Приложение "Київ Цифровий"
Уведомления об отключениях Fullscreen
Приложение "Київ Цифровий"

Чтобы просмотреть информацию о состоянии энергосистемы Украины, нужно нажать на отметку сервиса на главном экране. Там же пользователи могут ознакомиться с прогнозом "Укрэнерго" на завтра, включить уведомление и найти график ДТЭК по своему адресу.

По словам Петра Оленича, настроить оповещения о стабилизационных или экстренных отключениях света и восстановлении энергоснабжения по своему адресу по-прежнему можно с помощью сервиса "ДТЭК Свет". Кроме того, пользователи могут узнать, как скорректировать свое потребление, чтобы помочь энергосистеме страны.

Графики отключения света Fullscreen
Приложение "Київ Цифровий"
Экономное потребление энергии Fullscreen
Приложение "Київ Цифровий"

Напомним, в мобильном приложении "Дія" можно загрузить карту "Пунктов незламності". Это позволит находить места, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить близким, когда нет света. Карта доступна на главном экране "Дії".

Также сообщалось, что украинцы могут найти провайдера, использующего xPON с помощью онлайн-карты "ЛУН Місто". Речь идет о технологии, которая может обеспечить пользователей интернетом во время отключений света.