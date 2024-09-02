Графики отключений света теперь можно узнать в "Київ Цифровий": как это сделать (видео)

В приложении "Київ Цифровий" появились данные о состоянии энергосистемы, графики отключений света, оповещения об отключениях и полезные советы.

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Команда мобильного приложение "Київ Цифровий" в партнерстве с оператором энергосистемы НЭК "Укрэнерго" добавила сервис, в котором можно проверить состояние энергосистемы, узнать графики отключений света и получать уведомления. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Оленич.

Как отмечает чиновник, диспетчеры "Укрэнерго" обычно рассчитывают количество доступной электроэнергии на следующий день после 18:00. Узнать прогноз отключений на следующий день теперь можно в приложении "Київ Цифровий". Кроме того, в сервисе можно включить оповещения об изменениях в графиках, которые происходят в течение дня.

Приложение "Київ Цифровий" Приложение "Київ Цифровий"

Чтобы просмотреть информацию о состоянии энергосистемы Украины, нужно нажать на отметку сервиса на главном экране. Там же пользователи могут ознакомиться с прогнозом "Укрэнерго" на завтра, включить уведомление и найти график ДТЭК по своему адресу.

По словам Петра Оленича, настроить оповещения о стабилизационных или экстренных отключениях света и восстановлении энергоснабжения по своему адресу по-прежнему можно с помощью сервиса "ДТЭК Свет". Кроме того, пользователи могут узнать, как скорректировать свое потребление, чтобы помочь энергосистеме страны.

Приложение "Київ Цифровий" Приложение "Київ Цифровий"

Напомним, в мобильном приложении "Дія" можно загрузить карту "Пунктов незламності". Это позволит находить места, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить близким, когда нет света. Карта доступна на главном экране "Дії".

Также сообщалось, что украинцы могут найти провайдера, использующего xPON с помощью онлайн-карты "ЛУН Місто". Речь идет о технологии, которая может обеспечить пользователей интернетом во время отключений света.