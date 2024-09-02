Графіки відключень світла тепер можна дізнатися в "Київ Цифровий": як це зробити (відео)

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилися дані про стан енергосистеми, графіки відключень світла, сповіщення про відключення та корисні поради.

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Команда мобільного додатку "Київ Цифровий" у партнерстві з оператором енергосистеми НЕК "Укренерго" додала сервіс, у якому можна перевірити стан енергосистеми, дізнатись графіки відключень світла та отримувати сповіщення. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Оленич.

Як зазначає чиновник, диспетчери "Укренерго" зазвичай розраховують кількість доступної електроенергії наступного дня після 18:00. Дізнатися прогноз відключень на наступний день тепер можна в застосунку "Київ Цифровий". Крім того, у сервісі можна увімкнути сповіщення про зміни в графіках, які відбуваються протягом дня.

Додаток "Київ Цифровий" Додаток "Київ Цифровий"

Щоб переглянути інформацію про стан енергосистеми України, потрібно натиснути на позначку сервісу на головному екрані. Там же користувачі можуть ознайомитися з прогнозом "Укренерго" на завтра, увімкнути сповіщення і знайти графік ДТЕК за своєю адресою.

За словами Петра Оленича, налаштувати оповіщення про стабілізаційні або екстрені вимкнення світла та відновлення енергопостачання за своєю адресою, як і раніше, можна за допомогою сервісу "ДТЕК Світло". Крім того, користувачі можуть дізнатися, як скорегувати своє споживання, щоб допомогти енергосистемі країни.

Додаток "Київ Цифровий" Додаток "Київ Цифровий"

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Дія" можна завантажити карту "Пунктів незламності". Це дасть змогу знаходити місця, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати близьким, коли немає світла. Карта доступна на головному екрані "Дії".

Також повідомлялося, що українці можуть знайти провайдера, який використовує xPON за допомогою онлайн-карти "ЛУН Місто". Йдеться про технологію, яка може забезпечити користувачів інтернетом під час відключень світла.