Планові відключення в Україні: коли не буде світла 1 вересня (графіки)
В "Укренерго" повідомили, що графіки відключень у перший день осені діятимуть увесь день. Найважче з електроенергією буде у вечірні години.
Перший день осені не обійдеться без відключень світла в Україні. Однак максимально енергетики застосовуватимуть дві черги відключень з шести. Про це відомо з публікації пресслужби НЕК "Укренерго" від 31 серпня.
Як буде зі світлом 1 вересня?
У неділю в Україні діятимуть графіки відключення світла протягом усієї доби.
Енергетики застосовуватимуть:
- з 00:00 до 17:00 — одну чергу відключень;
- з 17:00 до 22:00 — дві черги відключень;
- з 22:00 до 24:00 — одну чергу відключень.
В "Укренерго" наголосили, що відключення електроенергії — це наслідок дев’яти масованих атак ЗС РФ на енергосистему з початку 2024 року.
Одна та дві черги — це як?
Як пояснювали в "Укренерго", усі споживачі кожної області, які не входять у групу критичної інфраструктури, були поділені на шість черг. Кожна черга — це група бізнесу й побутових споживачів, які споживають певну кількість електроенергії.
Умовно, якщо застосована одна черга — світла немає чотири години на добу, а коли дві — вісім годин. Якщо ж у певні години застосовують більше черг, це означає, що одночасно вимикають більше споживачів. Тривалість фактичних відключень залежить від обленерго.
В які години не буде світла?
Перевірити, коли у вас планово вимикатимуть електроенергію, можна залежно від регіону:
- графіки для Києва;
- графіки для Київської області;
- графіки для Одеської області;
- графіки для Дніпропетровської області;
- графіки для Вінницької області;
- графіки для Донецької області;
- графіки для Житомирської області;
- графіки для Запорізької області;
- графіки для Сумської області;
- графіки для Полтавської області;
- графіки для Харківської області;
- графіки для Чернігівської області;
- графіки для Львівської області;
- графіки для Закарпатської області;
- графіки для Тернопільської області;
- графіки для Хмельницької області;
- графіки для Рівненської області;
- графіки для Волинської області;
- графіки для Івано-Франківської області;
- графіки для Чернівецької області;
- графіки для Черкаської області;
- графіки для Кіровоградської області;
- графіки для Миколаївської області.
Нагадаємо, керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький відповів, чи можливий повний блекаут в Україні цієї зими. З його слів, за "плюсової" температури можна буде уникнути відключень, але у морози іншого способу збалансувати енергосистему не буде.
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