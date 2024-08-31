Планові відключення в Україні: коли не буде світла 1 вересня (графіки)

В "Укренерго" повідомили, що графіки відключень у перший день осені діятимуть увесь день. Найважче з електроенергією буде у вечірні години.

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Перший день осені не обійдеться без відключень світла в Україні. Однак максимально енергетики застосовуватимуть дві черги відключень з шести. Про це відомо з публікації пресслужби НЕК "Укренерго" від 31 серпня.

Як буде зі світлом 1 вересня?

У неділю в Україні діятимуть графіки відключення світла протягом усієї доби.

Енергетики застосовуватимуть:

з 00:00 до 17:00 — одну чергу відключень;

з 17:00 до 22:00 — дві черги відключень;

з 22:00 до 24:00 — одну чергу відключень.

В "Укренерго" наголосили, що відключення електроенергії — це наслідок дев’яти масованих атак ЗС РФ на енергосистему з початку 2024 року.

Одна та дві черги — це як?

Як пояснювали в "Укренерго", усі споживачі кожної області, які не входять у групу критичної інфраструктури, були поділені на шість черг. Кожна черга — це група бізнесу й побутових споживачів, які споживають певну кількість електроенергії.

Умовно, якщо застосована одна черга — світла немає чотири години на добу, а коли дві — вісім годин. Якщо ж у певні години застосовують більше черг, це означає, що одночасно вимикають більше споживачів. Тривалість фактичних відключень залежить від обленерго.

В які години не буде світла?

Перевірити, коли у вас планово вимикатимуть електроенергію, можна залежно від регіону:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький відповів, чи можливий повний блекаут в Україні цієї зими. З його слів, за "плюсової" температури можна буде уникнути відключень, але у морози іншого способу збалансувати енергосистему не буде.

У Мінцифри дали кілька порад українцям, як залишатись на зв’язку та в мережі попри відсутність світла.