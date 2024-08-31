Плановые отключения в Украине: когда не будет света 1 сентября (графики)
В "Укрэнерго" сообщили, что графики отключений в первый день осени будут действовать весь день. Тяжелее всего с электроэнергией будет в вечерние часы.
Первый день осени не обойдется без отключений света в Украине. Однако максимально энергетики будут применять две очереди отключений из шести. Об этом известно из публикации пресс-службы НЭК "Укрэнерго" от 31 августа.
Как будет со светом 1 сентября?
В воскресенье в Украине будут действовать графики отключения света в течение всех суток.
Энергетики будут применять:
- с 00:00 до 17:00 — одну очередь отключений;
- с 17:00 до 22:00 — две очереди отключений;
- с 22:00 до 24:00 — одну очередь отключений.
В "Укрэнерго" отметили, что отключение электроэнергии — это следствие девяти массированных атак ВС РФ на энергосистему с начала 2024 года.
Одна и две очереди — это как?
Как объясняли в "Укрэнерго", все потребители каждой области, которые не входят в группу критической инфраструктуры, были разделены на шесть очередей. Каждая очередь — это группа бизнеса и бытовых потребителей, которые потребляют определенное количество электроэнергии.
Условно, если применена одна очередь — света нет четыре часа в сутки, а когда две — восемь часов. Если же в определенные часы применяют больше очередей, это означает, что одновременно отключают больше потребителей. Продолжительность фактических отключений зависит от облэнерго.
В какие часы не будет света?
Проверить, когда у вас планово будут отключать электроэнергию, можно в зависимости от региона:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ответил, возможен ли полный блэкаут в Украине этой зимой. По его словам, при "плюсовой" температуре можно будет избежать отключений, но в морозы другого способа сбалансировать энергосистему не будет.
В Минцифры дали несколько советов украинцам, как оставаться на связи и в сети несмотря на отсутствие света.