Плановые отключения в Украине: когда не будет света 1 сентября (графики)

В "Укрэнерго" сообщили, что графики отключений в первый день осени будут действовать весь день. Тяжелее всего с электроэнергией будет в вечерние часы.

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Первый день осени не обойдется без отключений света в Украине. Однако максимально энергетики будут применять две очереди отключений из шести. Об этом известно из публикации пресс-службы НЭК "Укрэнерго" от 31 августа.

Как будет со светом 1 сентября?

В воскресенье в Украине будут действовать графики отключения света в течение всех суток.

Энергетики будут применять:

с 00:00 до 17:00 — одну очередь отключений;

с 17:00 до 22:00 — две очереди отключений;

с 22:00 до 24:00 — одну очередь отключений.

В "Укрэнерго" отметили, что отключение электроэнергии — это следствие девяти массированных атак ВС РФ на энергосистему с начала 2024 года.

Одна и две очереди — это как?

Как объясняли в "Укрэнерго", все потребители каждой области, которые не входят в группу критической инфраструктуры, были разделены на шесть очередей. Каждая очередь — это группа бизнеса и бытовых потребителей, которые потребляют определенное количество электроэнергии.

Условно, если применена одна очередь — света нет четыре часа в сутки, а когда две — восемь часов. Если же в определенные часы применяют больше очередей, это означает, что одновременно отключают больше потребителей. Продолжительность фактических отключений зависит от облэнерго.

В какие часы не будет света?

Проверить, когда у вас планово будут отключать электроэнергию, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ответил, возможен ли полный блэкаут в Украине этой зимой. По его словам, при "плюсовой" температуре можно будет избежать отключений, но в морозы другого способа сбалансировать энергосистему не будет.

В Минцифры дали несколько советов украинцам, как оставаться на связи и в сети несмотря на отсутствие света.